兆豐證券攜手昱鐳應材簽訂上市櫃輔導契約 聚焦高階特用化學材料商機

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」5月22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

陳佩君表示，這次與昱鐳應材合作，兆豐將發揮上市櫃輔導、承銷與整合市場資源的一貫專長，協助昱鐳應材接軌市場、放大營運格局，順利邁向上市櫃。同時，這項合作將加速昱鐳應材在AI伺服器、低軌衛星及半導體材料的戰略布局，雙方不僅將在國際市場共創長遠價值，更將攜手為台灣關鍵材料供應鏈注入新動能。

隨著高速運算與先進製程浪潮來襲，高頻高速傳輸對訊號品質的要求持續創高。昱鐳應材長期深耕關鍵材料創新，其自主研發的高階銅箔基板用樹脂材料，憑藉優異的電氣特性、高耐熱性與高可靠度，成功解決高頻傳輸下的訊號損耗與延遲痛點，順利切入全球AI伺服器與低軌衛星供應鏈，成為不可或缺的關鍵核心材料。

在全球供應鏈走向在地化與區域採購的趨勢下，本土具備研發優勢的特化材料廠商迎來長期利多。昱鐳應材不僅在電子材料奠定基礎，目前也已瞄準半導體先進封裝材料及航太產業，積極構築多元成長引擎。

兆豐證券深耕資本市場多年，在初級市場發行、次級市場發行及財務顧問等領域，具備深厚的專業底蘊與豐富實績，不僅贏得法人客戶的高度信賴，精準的案源篩選眼光更深獲市場投資人的認可，眾多輔導案件在興櫃及上市櫃階段，皆展現出亮眼的股價動能，持續穩居國內前五大承銷商的領導地位。近年成功協助如新應材、新特及藥祇在內等多家指標性企業進入資本市場，去年更榮獲證券櫃檯買賣中心頒發推薦輔導上櫃市值獎第一名及推薦輔導登錄興櫃績效獎第三名肯定。

未來兆豐證券將繼續以專業、誠信與創新的服務精神，發掘國內更多具前瞻技術與成長動能之優質企業，提供企業全方位的籌資與財務顧問服務，並且透過資本市場的力量優化國內產業結構，提升台灣企業的國際競爭力。