穩定幣、RWA 成金融新戰場 PwC：鏈上金融時代正式來臨

虛擬資產正快速走向制度化與金融化。資誠近日舉辦「虛擬時代下的資產管理新格局」研討會，聚焦現實世界資產（RWA）代幣化、穩定幣、虛擬資產規模化及內控制度等議題。與會專家普遍認為，虛擬資產已不再只是技術或投資話題，而是逐步進入金融監管、資產管理與跨境資金配置核心，台灣金融業下一步關鍵，已從要不要做轉向如何做、怎麼建立商業模式。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，市場現在討論的重點，已從虛擬資產會不會發展，轉變為如何納管、如何應用，以及如何真正成為金融體系的一部分。

資誠聯合會計師事務所副所長、國際暨金融事業執行長吳偉臺也指出，虛擬資產發展速度極快，市場焦點已從單純技術與趨勢，進一步走向制度建立、風險管理與商業模式落地，對金融業而言，更已成為攸關未來競爭力的重要議題。

金管會證期局則指出，虛擬資產產業正逐步制度化，並與傳統金融深化結合。目前主管機關正推動虛擬資產專法第四階段修法，草案已送交立法院，希望本會期順利通過。未來專法上路後，將逐步開放借貸業務，並允許金融機構申請兼營虛擬資產相關業務，政策方向將秉持「安全與發展並進」，兼顧產業發展與投資人風險控管。

數位資產發展研究中心（DADRC）召集人謝明華指出，目前監管框架、基礎設施及相關專法子法已逐漸到位，未來虛擬資產市場將由金融機構主導發展。他提到，美國GENIUS Act已完成立法，CLARITY Act也即將通過，包含貝萊德、摩根大通等大型金融機構都已積極布局，其中摩根大通Kinexys平台累積交易量更已突破3兆美元。台灣當前真正需要思考的，已不是金融機構「該不該做」，而是「要用什麼商業模式切入」。

在金融業布局方向上，資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，虛擬資產的戰略高度，不在於誰先推出新產品，而是金融機構能否將過去累積多年的信任機制、治理架構與風險管理能力，轉化為可被監理認可、市場接受與客戶信賴的商業模式。

中華民國證券商業同業公會金融科技專案小組召集人郭美伶則指出，RWA現實資產代幣化技術正打破傳統金融門檻，透過將實體資產轉換成區塊鏈上的數位代幣，不僅能提升資產流動性與交易效率，也有助於推動普惠金融。

穩定幣也成為此次研討會的重要焦點。PwC Hong Kong合夥人李俊賢表示，穩定幣已從加密資產交易工具，逐步走向跨境支付、企業資金管理與數位結算等實際應用場景，未來能否建立完善的合規治理、儲備資產管理、即時贖回與反洗錢監控能力，將成為市場發展關鍵。

HOYABIT加密貨幣交易所副總經理林逸騏則認為，保管機制只是虛擬資產商業模式的起點，真正的核心在於後續交易、移轉與資產創新能力，才能形成可規模化的商業模式。數位資產發展研究中心副執行長郭茂仁也提醒，銀行布局虛擬資產時，常出現忽略專責組織、沿用既有控管流程、過度執著自建系統等三大誤判，反而忽視法幣通道、合規能力與市場信任等真正重要的核心資產。

除了商業模式，金融機構如何強化風險管理與內控機制，也成為重要課題。台灣士林地檢署主任檢察官葉耀群指出，虛擬資產交易具有高度匿名與跨境特性，建立有效幣流分析機制，對於反洗錢（AML）與打擊資恐（CFT）相當重要，可協助金融機構追蹤異常交易並降低風險。

資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華則表示，隨著虛擬資產逐步邁向合規，傳統金融機構將成為主要市場參與者，監理方式也正從過去靜態的KYC（認識客戶），逐步轉向動態交易追蹤的KYT（認識交易）。

此外，Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟指出，代幣化基礎設施已從過去強調「安全儲存」，轉向重視「可程式化治理控制」，強調規則、流程與驗證機制，對於高頻交易與大規模資產保管尤其重要。

普華商務法律事務所合夥律師李裕勳則提醒，金融業作為市場「守門人」，除需以合規為前提外，更應從保障客戶資產安全角度出發，提前辨識虛擬資產可能帶來的風險，並規劃長期市場布局策略。

資誠表示，未來將持續協助金融業因應虛擬資產與鏈上金融發展，在風險可控前提下，將虛擬資產轉化為具體商業機會與競爭優勢。