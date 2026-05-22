快訊

雲林北港親子休閒區要命鋼索 孩童玩耍卻遭「割喉」重創血流如注

不只要備妥護照影本！旅行社提醒出國必拍1照片：是救命稻草

南韓星巴克「坦克日」爭議延燒 抵制潮擴及教育圈、要逼美總部出手

聽新聞
0:00 / 0:00

穩定幣、RWA 成金融新戰場 PwC：鏈上金融時代正式來臨

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
虛擬資產時代下的資產管理新格局研討會。業者／提供
虛擬資產時代下的資產管理新格局研討會。業者／提供

虛擬資產正快速走向制度化與金融化。資誠近日舉辦「虛擬時代下的資產管理新格局」研討會，聚焦現實世界資產（RWA）代幣化、穩定幣、虛擬資產規模化及內控制度等議題。與會專家普遍認為，虛擬資產已不再只是技術或投資話題，而是逐步進入金融監管、資產管理與跨境資金配置核心，台灣金融業下一步關鍵，已從要不要做轉向如何做、怎麼建立商業模式。

資誠聯合會計師事務所所長暨執行長徐聖忠表示，市場現在討論的重點，已從虛擬資產會不會發展，轉變為如何納管、如何應用，以及如何真正成為金融體系的一部分。

資誠聯合會計師事務所副所長、國際暨金融事業執行長吳偉臺也指出，虛擬資產發展速度極快，市場焦點已從單純技術與趨勢，進一步走向制度建立、風險管理與商業模式落地，對金融業而言，更已成為攸關未來競爭力的重要議題。

金管會證期局則指出，虛擬資產產業正逐步制度化，並與傳統金融深化結合。目前主管機關正推動虛擬資產專法第四階段修法，草案已送交立法院，希望本會期順利通過。未來專法上路後，將逐步開放借貸業務，並允許金融機構申請兼營虛擬資產相關業務，政策方向將秉持「安全與發展並進」，兼顧產業發展與投資人風險控管。

數位資產發展研究中心（DADRC）召集人謝明華指出，目前監管框架、基礎設施及相關專法子法已逐漸到位，未來虛擬資產市場將由金融機構主導發展。他提到，美國GENIUS Act已完成立法，CLARITY Act也即將通過，包含貝萊德、摩根大通等大型金融機構都已積極布局，其中摩根大通Kinexys平台累積交易量更已突破3兆美元。台灣當前真正需要思考的，已不是金融機構「該不該做」，而是「要用什麼商業模式切入」。

在金融業布局方向上，資誠聯合會計師事務所金融產業服務營運長郭柏如表示，虛擬資產的戰略高度，不在於誰先推出新產品，而是金融機構能否將過去累積多年的信任機制、治理架構與風險管理能力，轉化為可被監理認可、市場接受與客戶信賴的商業模式。

中華民國證券商業同業公會金融科技專案小組召集人郭美伶則指出，RWA現實資產代幣化技術正打破傳統金融門檻，透過將實體資產轉換成區塊鏈上的數位代幣，不僅能提升資產流動性與交易效率，也有助於推動普惠金融。

穩定幣也成為此次研討會的重要焦點。PwC Hong Kong合夥人李俊賢表示，穩定幣已從加密資產交易工具，逐步走向跨境支付、企業資金管理與數位結算等實際應用場景，未來能否建立完善的合規治理、儲備資產管理、即時贖回與反洗錢監控能力，將成為市場發展關鍵。

HOYABIT加密貨幣交易所副總經理林逸騏則認為，保管機制只是虛擬資產商業模式的起點，真正的核心在於後續交易、移轉與資產創新能力，才能形成可規模化的商業模式。數位資產發展研究中心副執行長郭茂仁也提醒，銀行布局虛擬資產時，常出現忽略專責組織、沿用既有控管流程、過度執著自建系統等三大誤判，反而忽視法幣通道、合規能力與市場信任等真正重要的核心資產。

除了商業模式，金融機構如何強化風險管理與內控機制，也成為重要課題。台灣士林地檢署主任檢察官葉耀群指出，虛擬資產交易具有高度匿名與跨境特性，建立有效幣流分析機制，對於反洗錢（AML）與打擊資恐（CFT）相當重要，可協助金融機構追蹤異常交易並降低風險。

資策會數位轉型研究院金融科技中心副主任李震華則表示，隨著虛擬資產逐步邁向合規，傳統金融機構將成為主要市場參與者，監理方式也正從過去靜態的KYC（認識客戶），逐步轉向動態交易追蹤的KYT（認識交易）。

此外，Liminal Custody台灣區總經理郭姿吟指出，代幣化基礎設施已從過去強調「安全儲存」，轉向重視「可程式化治理控制」，強調規則、流程與驗證機制，對於高頻交易與大規模資產保管尤其重要。

普華商務法律事務所合夥律師李裕勳則提醒，金融業作為市場「守門人」，除需以合規為前提外，更應從保障客戶資產安全角度出發，提前辨識虛擬資產可能帶來的風險，並規劃長期市場布局策略。

資誠表示，未來將持續協助金融業因應虛擬資產與鏈上金融發展，在風險可控前提下，將虛擬資產轉化為具體商業機會與競爭優勢。

資誠 會計 金融業

延伸閱讀

迎接報稅季 交易加密貨幣的所得算「境內」還是「境外」？

台北富邦銀行 您的投資趨勢領航人 財富傳承專家

5月報稅季 加密貨幣信用卡消費也有課稅風險？會計師解析三大情境

2026年個人虛擬資產報稅注意！KPMG 會計師傳授申報所得稅三大心法

相關新聞

兆豐證券攜手昱鐳應材簽訂上市櫃輔導契約 聚焦高階特用化學材料商機

看準全球高階銅箔基板（CCL）材料的龐大商機，電子特化材料新星「昱鐳應材」5月22日與兆豐證券正式簽署上市櫃輔導契約，由兆豐證券董事長陳佩君與昱鐳應材董事長詹文雄代表簽約。

支持採購在地理念 土地銀行獲台北好購採購獎

為強化在地採購及永續發展，臺北市政府推動「台北好購推廣平台（TOPS）」採購獎勵機制，土地銀行首次參與評選即獲頒「台北好購採購獎－銅獎」榮耀，並由土地銀行總務處處長王伯仁代表受獎，充分彰顯土地銀行對供應鏈永續管理的重視。

新台幣午盤升6.6分　暫收31.529元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.529元，升6.6分，成交金額7.67億美元

遠東銀股東會／併購拚長大！董事長周添財親揭曾評估過這兩家

遠東商銀（代碼2845）22日舉行2026年股東常會，會中通過2025年度盈餘分配案，普通股每股配發0.6335元股利，包含0.514元現金股利與0.1195元股票股利，其中現金股利略高於前一年，股利發放率（payout ratio）約68.4%。

政府推0至18歲成長津貼 遠銀 Bankee 祭出18歲開戶成年禮

政府近期提出0到18歲成長津貼與兒少未來帳戶方向，讓「18歲第一桶金」成為社會討論焦點。事實上，第一桶金不只在於「給多少」，更重要的是年輕人18歲後，能不能開始學會管理、保留與分配。

徐旭東缺席遠東銀股東會！周添財：續朝金控邁進「強化投資及海外業務」

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，由董事長周添財主持，身為遠銀副董事長的徐旭東今日並未出席。周添財表示，仍希望朝著成立金控的方向走，但目前沒有明確的時間表，下半年將著重強化投資及海外業務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。