支持採購在地理念 土地銀行獲台北好購採購獎

為強化在地採購及永續發展，臺北市政府推動「台北好購推廣平台（TOPS）」採購獎勵機制，土地銀行首次參與評選即獲頒「台北好購採購獎－銅獎」榮耀，並由土地銀行總務處處長王伯仁代表受獎，充分彰顯土地銀行對供應鏈永續管理的重視。

因應2050淨零排放願景，我國積極引導民生消費、政府部門採購轉向循環經濟模式，臺北市政府亦同步推出「臺北市中小企業採購計畫」，透過「台北好購推廣平台」(TOPS)機制鼓勵企業、政府機關及法人一起支持本土產業並推動永續採購。

土地銀行配合國家政策、金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」，另於董事會下設置永續發展委員會及六項執行小組，由董事長、總經理及獨立董事帶領全體同仁推動ESG藍圖與執行計畫。

除設置永續發展委員會外，土地銀行進一步精進採購制度，於採購流程中納入環境保護、社會責任及公司治理等評估指標，在勞務（承攬與服務）、財物（原物料與設備）及工程（建築與工程）優先選擇國內供應商，以行動支持臺灣本土製造產品。

在綠色採購方面，土地銀行每年以達成機關綠色採購指定採購項目年度目標值為供應鏈永續管理具體目標，依政府採購法優先購買第一類環保標章產品，並持續向各部門推廣採購第二、三類環境保護產品與節能、省水、綠建材標章及碳足跡減量標籤等綠色產品，積極落實淨零綠生活與支持MIT產品的實體成效。

此外，為掌握節能效益，土地銀行總行與多處據點已獲得第三方能源管理認證，且全數營運據點均通過溫室氣體盤查驗證並取得ISO 14064-1:2018證書，更導入氣候相關財務揭露（TCFD）架構，因而連續2年通過英國標準協會（BSI）的「Level 5+：Excellence」最高等級認證，成功樹立公股銀行低碳轉型標竿。