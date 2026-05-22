新產股東會／通過現金股利7.27元 董事會改選呈「世代交替薪火相傳」

新光產物保險（2850）22日召開股東常會，通過114年度盈餘分配案，決議每股配發現金股利7.27元，股東現金股利總額達22.97億元，不僅高於前一年度的7.15元，更刷新公司歷年配息新高紀錄。若以114年度每股稅後純益（EPS）12.28元計算，現金股利配發率約59.2％，反映公司在獲利維持高檔下，仍兼顧股東回饋與資本穩健。

本次股東會後亦完成董事改選。新產表示，新一屆董事會呈現「世代交替、薪火相傳」特色，新任董事包括吳昕紘、何英蘭、吳昕岳、謝文珊、張茂松、吳東勝及洪子仁等7席；獨立董事則包括嚴長壽、周賢財、王瑞瑜，以及新增的許育嘉。

新任董事會隨後推舉吳昕紘續任董事長，並由何英蘭出任副董事長。新產指出，何英蘭曾擔任總經理超過11年，此次接任副董事長，不僅展現董事會對其專業與經營能力的高度肯定，也創下國內產險業首位女性副董事長紀錄。

此外，股東會亦同步通過董事酬勞約8000萬元，以及員工酬勞（含經理人）約2.05億元，皆以現金方式發放。

新產114年度營運表現穩健，全年簽單保費收入達277.28億元，年增5.4％，穩居國內第三大產險公司。董事長吳昕紘表示，2025年全球市場雖受到對等關稅議題干擾，造成金融市場短期震盪，但隨著通膨壓力趨緩、主要央行貨幣政策逐步轉向寬鬆，加上AI題材持續推升科技產業動能，全球股市最終仍呈現上揚格局。

新產目前公司股票部位約占整體投資組合2成，海外債券比重低於8％，其餘資金多數配置於國內固定收益商品，包括公司債、政府債券和金融債等，整體投資策略仍以收益穩定與風險控管為優先。

展望2026年，董事長吳昕紘表示，新產目前超過七成獲利來自核保本業，未來將持續精進企業風險管理（ERM）與氣候風險評估機制，強化核保、投資與資本配置效率，並因應市場與法規變化，滾動調整營運策略。

新產114年度多項指標持續改善，其中資產報酬率（ROA）由6.51％提升至6.63％，股東權益報酬率（ROE）由18.01％升至19.40％；自留綜合率則由83.31％下降至80.22％，自留滿期損失率由51.59％降至48.13％，顯示承保品質與核保獲利能力同步提升。