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遠東銀股東會／併購拚長大！董事長周添財親揭曾評估過這兩家

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
遠東商銀董事長周添財（中）表示，仍將持續持續尋找對外合併的機會。圖/仝澤蓉攝影
遠東商銀董事長周添財（中）表示，仍將持續持續尋找對外合併的機會。圖/仝澤蓉攝影

遠東商銀（代碼2845）22日舉行2026年股東常會，會中通過2025年度盈餘分配案，普通股每股配發0.6335元股利，包含0.514元現金股利與0.1195元股票股利，其中現金股利略高於前一年，股利發放率（payout ratio）約68.4%。

遠東銀2025年總資產持續擴大達8,737億元，全年稅後淨利計41.17億元，每股純益（EPS）為0.93元，其中提升存放利差以優化獲利結構有成，淨利息收入成長15%。

授信資產品質續保優於市場平均水準，逾放比降至0.052%，創下新低記錄。

為支應業務發展所需，於第4季完成現金增資53.42億元，提升資本適足率至15.63%、普通股權益第一類資本比至12.87%，不僅擴大淨值規模，且強化風險承擔能力。今年以來獲利動能持續，2026年第1季稅後淨利計12.21億元，年增約10%。

遠東銀行董事長周添財表示，遠銀除了持續自己內部擴充，對外擴充也是必要，仍持續持續尋找對外合併的機會。

但他表示，現在可以併購的標的不多，國票金確實有評估過，但大概是沒什麼太大機會，因為公股沒有金控的銀行可能會併購；另外就是安泰銀行，也有在談，但是除了價格方面，安泰銀行內部股東意見也不太一致，目前沒有新進展。

往年都會出席遠銀股東會的遠東集團董事長、遠銀副董事長徐旭東今年缺席，外界關心他的狀況以及對公司營運；周添財表示，不影響公司運作，「第一、我是董事長」，運作沒問題。第二，如果有重大議案，還是會請教集團董事會意見。

他透露，徐旭東目前身體健康狀況不錯，前次董事會也有來開會，講話聲音宏亮。

遠東銀 董事長 遠銀 徐旭東

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