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政府推0至18歲成長津貼 遠銀 Bankee 祭出18歲開戶成年禮

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
青少年示意圖。圖／AI生成
青少年示意圖。圖／AI生成

政府近期提出0到18歲成長津貼與兒少未來帳戶方向，讓「18歲第一桶金」成為社會討論焦點。事實上，第一桶金不只在於「給多少」，更重要的是年輕人18歲後，能不能開始學會管理、保留與分配。

遠東商銀 Bankee 社群銀行先前推出「18歲金融成年禮」，鎖定18至22歲青年新戶，提供2個月、18,000元額度內18%優惠活存利率，並搭配專案定存與 App 存錢計畫，希望用銀行資源正向接住剛開始接觸金錢的年輕人，鼓勵青年及早建立存款習慣。

政府政策幫青年累積第一桶金，Bankee則提供「第一桶金之後的第一堂理財課」，讓年輕人從第一個帳戶開始，練習累積、分配與規劃，真正把起步資金變成走向自主生活的底氣。

遠東商銀 Bankee 社群銀行推出年輕人專屬的「18歲金融成年禮」，即日起至2026年8月31日止，凡年齡18歲至22歲，於活動期間成功開立 Bankee 數位存款帳戶，即可享有2個月活存額度新台幣18,000元(含)18%優惠年利率。超過新台幣18,000元的存款金額，仍可享有 Bankee 基本年利率1.435%，且額度無上限，讓年輕人不論是剛開始存第一筆錢，或已經累積一筆生活基金，都能透過 Bankee 數位存款帳戶持續累積。

另外，針對短中期資金安排，Bankee 推出新台幣4個月期 「Bankee 社群圈專屬」專案定存，享1.68%年利率，適合未來幾個月後才會用到，而目前暫時不需動用的資金；若是中長期才會使用的資金，則可考慮新台幣1年期 「錢進 Bankee 利即生財」專案定存，享1.8%年利率。透過搭配定存，年輕人可依照不同時間點與不同目標，把錢放在更合適的位置。

除了活存與定存外，遠東商銀Bankee 社群銀行也表示，年輕人可善用 Bankee App 內提供的「存錢計畫」功能，從設定存錢目標、時間與金額，例如旅遊基金、購置新手機計畫、開學準備金或進修考照費用，系統會依其設定自動從主帳戶轉入存錢計畫子帳戶，可同時建立多個計畫，透過規律累積，養成被動儲蓄習慣。

青年 年輕人

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