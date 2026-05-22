徐旭東缺席遠東銀股東會！周添財：續朝金控邁進「強化投資及海外業務」

遠東銀行（2845）22日上午召開股東常會，由董事長周添財主持，身為遠銀副董事長的徐旭東今日並未出席。周添財表示，仍希望朝著成立金控的方向走，但目前沒有明確的時間表，下半年將著重強化投資及海外業務。

遠東銀行股東會今日順利通過2025年度盈餘分配案，每股普通股配發0.6335元股利，包含現金股利0.514元及股票股利0.1195元，其中，現金股利略高於前一年，股利發放率約68.4%。

談及目前的併購計畫，周添財會後透露，仍希望朝著金控的方向規劃走，但目前沒有明確的時間表，其他標的都有在評估，但適合併購標的並不多，包括先前確實有評估過國票金（2889），另外，也都有跟安泰銀（2849）在談，但在價格方面，加上安泰銀內部股東意見也有不一致，「目前不能說結束了」、「但我們的態度還是希望做大一點」；證券標的則希望尋求策略夥伴。

周添財強調，先把自己做大做好，去年獲利雖有小幅度下滑，主要是因為增資關係，今年希望重回成長軌道，全年目標力拚EPS超過1元，下半年將強化投資、海外業務及強化AI轉型。

針對遠東銀行副董事長徐旭東再次缺席股東會，周添財指出，第一，我是董事長，一般運作沒有問題；第二，若有重大議案會去請教集團董事長的意見，目前他健康情形都還不錯，都在恢復，這個月遠銀董事會他也有來開會，所以運作上「一點問題都沒有」。

周添財也說，平常簽呈上去，徐旭東也都會簽字，而且這個月的董事會，「他講話還蠻大聲的」。