費半逢回可布局 輝達指引出未來半導體營收獲利來源的新方向

輝達上季總營收再破紀錄達816億美元，年增85%，每股稅盈餘（EPS）1.87美元，市場原先擔憂的毛利率，也依然維持高標守住75%，展現強大定價權。全台唯一追蹤美國費城半導體指數的國泰費城半導體ETF（00830）基金經理人李翰林表示，美股企業財報已陸續公布，整體基本面表現仍屬穩健，輝達財報更一再突破市場預期，甚至指引出未來半導體營收獲利來源的新方向，故若因通膨或地緣政治雜音導致短線回檔，反而可留意逢回布局半導體產業的機會。

00830經理人李翰林解析輝達財報指出，全球進入代理式AI（Agentic AI）階段，帶動GPU、ASIC、CPU、記憶體、通訊晶片及光通訊未來需求同步升溫，也使半導體供應鏈從製程、設備、封裝測試到資料中心基礎建設，形成更完整的成長循環。

面對市場對超大型雲端服務商資本支出是否能持續的擔憂，黃仁勳大膽推估輝達的成長速度將會遠超雲端巨頭的資本支出增速，因目前市場沒有估算到「第二大類客戶」即全新的ACIE（AI雲端、工業與企業）市場，各國政府與各行各業正以前所未有的速度建設專屬的AI工廠與主權 AI基礎設施，這塊業務目前已占輝達資料中心營收的近50%，成為另一大成長動能引擎。

AI需求呈井噴式爆發，也帶動00830績效傲人。投信投顧公會4月基金績效評比表，00830在同類型「跨國投資-指數股票型-產業類」基金中報酬率名列前茅，近一年、近兩年、近三年績效分別達145.58%、118.94%、263.70%，近五年績效278.23%更位居同類型第一。李翰林指出，00830布局半導體龍頭企業，隨AI應用從雲端訓練擴散至推論、邊緣運算與各類終端裝置，長期績效更能反映產業趨勢與企業競爭力，有望掌握長線成長動能。

李翰林指出，美股企業財報陸續公布，標普500企業已有近九成公布財報，其中逾八成企業EPS優於預期，顯示美股基本面仍具支撐，隨先進製程與先進封裝投資持續擴大，記憶體加速擴廠，設備大廠艾司摩爾（ASML）、科林研發（Lam Research）等亦有望持續受惠。後續關注AMD執行長蘇姿丰22日演講，黃仁勳亦將於6月1日登台進行主題演講，台北國際電腦展（COMPUTEX）亦將於6月2日盛大舉行，料將再掀話題。

國泰投信ETF研究團隊認為，甫結束的川習會雖未帶來巨大突破，但從美方隨行陣容包括費半指數成分股中的AI龍頭輝達（Nvidia）、記憶體大廠美光（Micron）、通訊晶片龍頭高通（Qualcomm）、光通訊龍頭高意（Coherent）等執行長，可見AI與半導體供應鏈仍是全球政經角力的核心議題。

半導體產業短線難免受到利率、通膨及國際政經消息影響而波動，但AI資本支出仍具高能見度，因此若逢回檔，反而可視為00830的加碼契機。今年以來，00830定期定額戶數大增逾萬戶，反映市場資金看好AI長線趨勢，積極分批布局具成長題材的科技型ETF。