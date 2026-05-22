企業美元配息 台積：樂見相關政策推行

台積電（2330）昨（21）日表示，公司樂見以美元發放股息政策推行，將於主管機關公告制度細節後，進一步研擬可能方案。

金管會推動「美元計價股利」政策，最快有望於明年啟動。法人指出，以美元發放股息，對外資持股比重高、以美元為主要營收貨幣的科技大廠具高度吸引力，台積電最具指標性，被外界視為「台積電條款」。

台積電目前外資持股比重約七成，長年穩居台股外資持股最高公司之一，若未來能以美元直接發放股利，將有助降低匯兌成本與匯率波動風險，提升外資投資誘因。

台積電昨日股價收2,230元，上漲45元，外資持股比約70.36%。外資持有總張數超過1,824萬張。台積電日前董事會通過調高2026年首季季配息金額至每股7元，創季配息以來新高，共將發出1,815.26億元現金，255.3萬名股東樂透。 台積電先前季配息每股配發6元現金股利，最新調升至每股7元，調幅約16.7%。

市場認為，若未來導入美元股利機制，台積電在全球資金配置與股東結構優化上，將更具彈性。