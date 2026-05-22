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企業美元配息 央行訂原則…不宜在各季頻繁變更

經濟日報／ 國際中心、記者任珮云廖珮君／綜合報導
未來若外資股東選擇以美元外幣領取股利，原則上全年需固定同一幣別，不宜頻繁切換。路透
未來若外資股東選擇以美元外幣領取股利，原則上全年需固定同一幣別，不宜頻繁切換。路透

金管會開放上市櫃公司可對外資股東發放外幣現金股利後，據了解，央行在細節操作上提出核心原則，要求「股利幣別避免頻繁變更」，避免市場對匯率形成過度預期或投機聯想。

未來若外資股東選擇以美元外幣領取股利，原則上全年需固定同一幣別，不宜在台幣與外幣間於各季頻繁切換。

企業美元股息政策
企業美元股息政策

央行外匯局長蔡烱民昨（21）日表示，外資應提前確定選擇的股利支付幣別並避免頻繁變更，以降低上市公司（尤其大型出口商）作業負擔，讓公司可提前準備所需幣別。

對於市場傳聞「配息幣別一年只能選一次」，並非強制指引， 因為多數公司一年只配息一次； 若是季配息公司，央行也不希望外資每季更改幣別（如本季選台幣、下季選美元）。

金管會開放上市櫃公司可對外資股東發放外幣現金股利，並由保管銀行代收後直接匯入外幣帳戶。市場解讀，這項被稱為「台積電條款」的鬆綁，主要是解決大型權值股龐大配息帶來的換匯成本問題。

至於上路時程，集保中心預計2026年第3季完成外幣股利對帳系統，但股務單位與保管銀行仍須同步調整系統，因此最快可能要到2027年才較有機會實施。

匯銀人士指出，央行對於開放外幣股利政策並未持反對態度，也未設下複雜限制，但對於季配息企業，特別是配息規模龐大的權值股，則特別關注幣別選擇可能對匯市預期造成的影響。

以外資持股比重高達七成的台積電為例，由於採季配息制度，若外資股東每季都能自由切換領取台幣或美元，市場可能因此解讀外資對匯率走勢的判斷，進一步放大新台幣升貶預期。

匯銀人士分析，央行在意的並非單純匯率波動本身，而是「預期心理」的形成。若大型外資股東在某一季集中改領美元，市場可能解讀為看貶新台幣；反之，若改回台幣，又可能被視為看升台幣。

尤其台積電每季現金股利金額龐大，一旦幣別選擇反覆變動，容易牽動市場情緒與短期資金流向，央行才會提出「股利幣別避免頻繁變更」的要求。

據路透報導，目前討論方向為，外資股東若選擇外幣領取現金股利，原則上同一年度內四次季配都須維持一致。央行將此視為目前唯一的重要意見，核心精神就是「不要頻繁更換」。

另一方面，配套作業也持續進行中。金管會先前已正式發函，開放上市櫃公司可對外資股東發放外幣現金股利，後續則由保管銀行與集保等單位進行系統建置與流程調整。

央行 配息 股利

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