中信金 AI 數位轉型 國際肯定
中國信託金控（2891）推動數位科技與人工智慧（Artificial Intelligence, AI）創新應用，聚焦金融服務、營運流程、防詐機制及銀行科技基礎建設現代化，成果斐然。
國際知名財經媒體《The Asian Banker》（亞洲銀行家）日前公布「2026全球金融服務技術領導力成就獎」（TAB Global Financial Technology Leadership Achievement Award 2026）得獎名單，中國信託金控資訊長賈景光獲頒「亞太年度最佳資訊及技術長」（The Chief Information and Technology Officer of the Year in Asia Pacific）殊榮，為台灣首度獲得此獎項之專業經理人。
中國信託金控由數位轉型發展至以AI為中心的智能化轉型，致力於推動 AI 技術研發與跨部門應用，聚焦機器學習、電腦視覺跟自然語言處理三大領域，打造高效、安全的數位金融生態。《The Asian Banker》指出，中國信託金控資訊長賈景光展現對銀行科技基礎設施現代化、推動AI整合以及提升全行營運效率的領導力，成功引領金融機構轉型，尤其於大規模數位科技與AI應用推動的關鍵貢獻，包括逾百項AI專案、生成式AI於多元業務場景的規模化應用，以及核心系統與混合雲架構的現代化升級，對營運效率、風險管理與客戶體驗皆帶來具體且可量化的成果，獲得評審一致肯定。
另一方面，中國信託金控藉由自身優勢，積極參與跨業協作與國家級專案推動，包含攜手同業打造金流履歷防詐安全網，並建置「檢銀打詐平台」系統，協助司法單位縮短追查不法金流的辦案流程；同時擔任由金融監督管理委員會指導、金融總會籌組成立「金融科技產業聯盟」的科技應用研發工作圈召集人，投入「金融大語言模型」（Financial Large Language Model, FinLLM）開發，落實國家級主權AI戰略，推動台灣金融業從「應用AI」邁向「掌握AI」，在 AI 時代穩健前行，共創產業關鍵優勢。
憑藉數位科技與AI創新的亮眼成果，中國信託金控已連續五年榮獲《Global Finance》（全球金融）頒發「全球最佳金融創新實驗室」並獲「亞太最具創新力金融機構」獎項。《The Asset》（財資）頒發「台灣年度最佳數位銀行」，亦榮獲臺灣最具影響力的商業媒體「商業周刊」評選為「AI創新百強」中唯一獲得最高榮譽「鑽石獎」之金融業者。
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