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壽險百億神單 再添一張
全球股市創高，投資型保單熱賣，「百億神單」再加一張。壽險業今年前四月誕生了五張百億神單，皆為投資型商品，其中，國泰人壽「月月泰利」、「月月永溢」銷售額皆突破300億元，安聯人壽「吉利發發」預估銷售達160億元，元大人壽「元元致富」則新進榜，合計五張保單銷售突破1,160億元。
今年前四月，市場上共有五張保單銷售金額突破百億元，其中國泰人壽共拿下三張，「月月泰利台外幣變額年金／變額壽險」，前四月銷售金額逾360億元；「月月永溢台外幣變額年金／變額壽險」，銷售近345億元；「鑫超月得益台外幣變額年金／變額壽險」，銷售金額逾160億元。
國泰人壽指出，台股在市場多頭氛圍下，投資帳戶績效表現佳，增強民眾對投資型保單的信心，帶動主力商品銷量穩定成長。觀察今年百億神單，保戶偏好具備月撥回機制的類全委商品。
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