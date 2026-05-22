八大壽險保價金差額衝高 配息大補丸

今年首季，八大壽險合計提列「保單價值差額準備金」逾2,952.1億元，未來一旦進入降息循環、負債回升，即可望迴轉為可分配盈餘，成為壽險業未來配息的超級大補丸。

今年壽險業正式接軌IFRS 17新制，在高利率環境下，壽險公司的保險負債隨之縮水、帳上淨值與盈餘看起來增加，但這筆負債涉及未來應付保戶的解約金或滿期金，根據金管會規定，壽險公司須將這部分差額提存為「保單價值差額準備金」，鎖進特別盈餘公積、暫時不得分配。

接軌IFRS 17後，保險業計算保險負債的責任準備金會受到市場利率波動影響，當市場利率走高，責任準備金的提存數可能會比保單價值準備金低，帳上看起來要付給保戶的錢變少了，但壽險公司實際要履約付給保戶的錢並沒有變，因此金管會規定，為保障保戶權益、防止壽險公司因盈餘虛胖而過度分派股利，同時確保其清償能力可防範大量解約的風險，因此規定壽險公司需將這筆差額以「保單價值差額準備金」提存到特別盈餘公積。

觀察八大壽險公司今年首季財報顯示，以國泰人壽提列958.6億元最多，其次依序為凱基人壽501.7億元、富邦人壽410.5億元、南山人壽372.2億元、全球人壽289.3億元、台灣人壽233.7億元，以及三商美邦（2867）185.9億元，加總提列至特別盈餘公積的金額已逾2,952億元。

官員指出，這筆保單價值差額準備金需在今年1月1日接軌時提列，不過前提是帳上有可分配盈餘，往後每年底會計年度結束，需再根據可供分配盈餘提列所需的差額，若後續每年重新計算後，應提存數低於特別盈餘公積的已提列數，經主管機關核准，可於原提列範圍內迴轉。