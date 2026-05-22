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LINE Bank 第1季賺錢了

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

純網銀首季財報出爐，其中連線銀行（LINE Bank）稅後純益5,408萬元，每股盈餘（EPS）0.03元，為純網銀首家達成單季轉盈里程碑。內部訂下的今年度遠超過1億獲利目標可望達標。

另外兩家純網銀方面，「國家隊將來銀行第1季淨損2.09億元，較去年同期的淨損1.83億元略為擴大，每股淨損0.21元。樂天銀行淨損1.23億元，亦較去年同期的1.16億元擴大，每股淨損0.12元。

三家純網銀業務持續擴大，以銀行獲利最大支柱利息淨收益而言，連線單季6.3億元，年成長約90%，將來及樂天均有成長。手續費淨收益，連線逾7,000萬元遙遙領先，整體淨收益達7億元，年成長84%，加上折舊及攤銷費用開始降低之下，終於迎來開業五年首度單季轉虧為盈。

該行自去年12月單月稅前盈餘1,100萬，寫下開業4.7年來重大里程碑，成為台灣第一家實現獲利的純網銀。到今年3月底止已經連續四個月每月均獲利，其中1月盈餘1,300萬元、2月1,400萬元、3月更達2,600萬元。

截至3月，純網銀開戶數合計328萬戶，其中連線236萬戶、將來58萬戶、樂天33萬戶。

EPS 國家隊 將來銀行

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