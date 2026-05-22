五大銀行房貸動能降溫

中央銀行昨（21）日公布最新統計，2026年4月本國五大銀行新承作購屋貸款平均利率升至2.307%，月增0.001個百分點；新承作房貸金額則降至533.36億元，單月大減56.88億元。央行認為，房市整體朝向「穩健盤整」格局發展。

央行經研處副處長葉盛分析，央行3月信用管制政策微調，核心目的在於引導房市「軟著陸」，避免市場過熱與房價再度快速攀升。從目前數據觀察，房貸量能縮減與交易降溫，均符合政策方向，房市整體朝向「穩健盤整」格局發展。

值得注意的是，在交易量轉弱之際，房價卻未明顯鬆動。根據最新公布的4月信義大台北房價指數，大台北地區房價指數攀升至181.36，再創2005年統計以來歷史新高。葉盛指出，目前市場雖呈現盤整，但台北市因供給有限、精華區需求穩定，房價具有高度僵固性，「不容易出現明顯修正」。

若從六都買賣移轉棟數觀察，4月六都合計移轉15,685棟，較3月減少14.21%，年減7.06%，顯示市場買氣持續降溫。

其中，桃園市與台南市衰退幅度最明顯，年減16.65%與10.35%；反觀高雄市則逆勢成長3%，成為六都中少數仍維持正成長的區域。

此外，儘管整體房貸市場降溫，但政策性房貸需求仍具支撐力。

4月本國五大銀行整體新承作放款加權平均利率為2.206％，較3月的2.105％上升0.101個百分點，創去年6月以來新高。