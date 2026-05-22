台新新光金前十大股東 新光三越、新光醫院進榜

台新新光金（2887）、元大金前十大股東出爐。台新新光金控合併後，群益台灣精選高息ETF基金專戶（00919）一舉躍升為最大單一股東，而新光吳家相關企業正式進榜，包含吳東昇為代表人的新光三越百貨以及吳東進為代表人的新光醫療財團法人（新光醫院），同步進入前十大股東名單。

至於元大金最新前十大股東名單中，元大台灣高股息基金（0056）及國泰永續高股息（00878）持續在十大名單中，但持股比較去年略有異動，元大台灣高股息基金，持股比率上升至2.98%，而國泰永續高股息則下滑至2.53%。另外，今年新加坡政府投資專戶並未入列前十大股東名單，今擠入前十大股東為騰達投資，其代表人為陳紅蓮。

台新新光金去年合併後，大股東持股成為焦點，以今年4月14日為基準日，最大單一股東為00919，持股比率5.82%；0056以1.92%持股排名第四；元大台灣卓越50 ETF則以1.8%持股排名第五，顯示高股息與市值型ETF持續加碼金融股，也反映合併後台新新光金市值與權重提升，吸引ETF資金納入成分股。

台灣石化合成股份有限公司去年為第一大股東，今年持股比重由3.66%降為2.03%，排在第二大股東；台新租賃排在第三大股東。