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M&G 英卓：全球市場波動與政策不確定性高 突顯新興市場債券優勢

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

M&G英卓投資管理固定收益投資總監夏特爾（Pierre Chartres）21日來台指出，今年以來，全球固定收益市場面臨聯準會（Fed）重大人事變動、美國政策不確定性與地緣政治等因素影響，成熟市場債波動大。相形之下，新興市場基本面改善，負債比低於成熟市場，收益率有吸引力，貨幣有升值潛力，可望持續吸金。

夏特爾表示，國際貨幣基金（IMF）統計，新興市場國家的總債務占國內生產毛額（GDP）比重約60%，遠低於美國的逾120%。自 2025 年以來，新興市場經濟成長動能持續優於成熟市場，整體表現也反映債務負擔較輕。

在企業基本面方面，夏特爾指出，不論是新興市場投資等級債或非投資等級債的淨槓桿倍數，都優於成熟市場的同類企業。到2025 年底，新興市場企業資產負債表穩健，預計違約率將逐步回歸常態區間。特別是拉丁美洲與中東地區，雖然面臨局部挑戰，但企業基本面仍具支撐，有助支持信用利差表現。

夏特爾指出，新興市場財務體質改善，且央行更有紀律，比美國等成熟市場提前升息，因此得以在通貨膨脹逐步受控後啟動降息，使實質利率維持在較高水準，為投資人提供價格緩衝。相形之下，Fed獨立性開始受到質疑，且美國債台高築，也讓更多投資人分散到美債以外的資產。

夏特爾表示，目前較看好拉丁美洲及新興歐洲債的投資價值，減碼新興亞洲債，因為利差緊縮，收益率也較沒有吸引力。他也提醒，下半年要注意三大風險，也就是美國貨幣政策變化、美國財政壓力、地緣政治與貿易摩擦。

聯準會 新興市場

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