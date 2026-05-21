助企業接軌 IFRS 永續揭露準則 金管會推動宣導會與實作工作坊

配合國內企業逐步接軌IFRS永續揭露準則，金管會今年將針對第二階段適用企業加強輔導，除舉辦IFRS S2揭露之實作工作坊，透過實務指引及揭露範例以及實作演練，引導其編製及揭露永續資訊，也將針對企業普遍認為最困難的「範疇三」溫室氣體盤查，依不同產業別分別辦理實作，協助企業提前建立永續揭露能力。

依金管會規劃，國內上市櫃公司將自2026會計年度起，依實收資本額分三階段接軌IFRS永續揭露準則。其中，第一階段為實收資本額100億元以上企業，共125家，已自今年起開始適用；第二階段則為資本額50億元以上、未滿100億元企業，共119家，將自明年起正式適用。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，為協助第二階段企業順利接軌，今年將持續透過「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組提供多項輔導資源，包括5月至6月於北、中、南舉辦4場IFRS S2氣候揭露實作工作坊，透過揭露範例、實務指引與實作，引導企業實際編製永續相關財務資訊。

此外，7月至8月也將辦理6場溫室氣體盤查實作工作坊，聚焦外界普遍認為執行難度最高的「範疇三」溫室氣體揭露。由於範疇三涉及供應鏈、上下游運輸、產品使用等間接排放，盤查範圍廣、資料蒐集複雜，金管會此次將按產業別分場舉辦，協助企業辨識各產業常見盤查項目與蒐集方式。

黃仲豪表示，今年第一階段企業整體接軌情況順利，目前輔導重點已轉向明年即將適用的第二階段企業，希望透過已經執行過的大型企業經驗分享，協助其他公司了解實務上的資料蒐集、方法應用與揭露流程。

黃仲豪指出，目前企業在碳排資訊揭露上，最大的挑戰仍是資料盤查與資料建置，因此主管機關除提供相關工具與資料查找管道外，也會透過工作坊與宣導會，讓已有經驗的企業分享實際執行過程，協助企業建立盤查能力。此外，由於範疇三盤查因涉及不同產業供應鏈特性，差異相當大，因此此次工作坊將依產業別辦理不同場次，讓企業能更聚焦自身產業面臨的實際問題。

金管會進一步表示，另依年報準則修正規定，上市櫃公司適用IFRS永續準則之第二年起，除環境部納管之排放源依其所定之方法衡量外，應依「溫室氣體盤查議定書：企業會計與報導準則」（下稱GHG Protocol）衡量，故將透過工作坊說明GHG Protocol與ISO 14064-1之轉換差異。

考量第一階段公司自明年起，除揭露氣候相關資訊外，將依IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」開始辨認氣候以外之其他重大永續議題，故專案小組已製作IFRS S1相關之指引內容，以協助企業更全面的揭露永續相關財務資訊，預計將於近期發布，並置於接軌IFRS永續揭露準則專區，歡迎公司多加利用。