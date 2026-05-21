快訊

台指期夜盤由紅翻黑 高低點震盪達438點

隱疾纏身10年…金馬影帝李康生驚傳開刀 病床照公開全網集氣

九份死亡車禍畫面曝！男涉酒駕追撞機車 8旬翁卡車底不治

聽新聞
0:00 / 0:00

助企業接軌 IFRS 永續揭露準則 金管會推動宣導會與實作工作坊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

配合國內企業逐步接軌IFRS永續揭露準則，金管會今年將針對第二階段適用企業加強輔導，除舉辦IFRS S2揭露之實作工作坊，透過實務指引及揭露範例以及實作演練，引導其編製及揭露永續資訊，也將針對企業普遍認為最困難的「範疇三」溫室氣體盤查，依不同產業別分別辦理實作，協助企業提前建立永續揭露能力。

依金管會規劃，國內上市櫃公司將自2026會計年度起，依實收資本額分三階段接軌IFRS永續揭露準則。其中，第一階段為實收資本額100億元以上企業，共125家，已自今年起開始適用；第二階段則為資本額50億元以上、未滿100億元企業，共119家，將自明年起正式適用。

金管會證期局副局長黃仲豪表示，為協助第二階段企業順利接軌，今年將持續透過「推動我國接軌IFRS永續揭露準則」專案小組提供多項輔導資源，包括5月至6月於北、中、南舉辦4場IFRS S2氣候揭露實作工作坊，透過揭露範例、實務指引與實作，引導企業實際編製永續相關財務資訊。

此外，7月至8月也將辦理6場溫室氣體盤查實作工作坊，聚焦外界普遍認為執行難度最高的「範疇三」溫室氣體揭露。由於範疇三涉及供應鏈、上下游運輸、產品使用等間接排放，盤查範圍廣、資料蒐集複雜，金管會此次將按產業別分場舉辦，協助企業辨識各產業常見盤查項目與蒐集方式。

黃仲豪表示，今年第一階段企業整體接軌情況順利，目前輔導重點已轉向明年即將適用的第二階段企業，希望透過已經執行過的大型企業經驗分享，協助其他公司了解實務上的資料蒐集、方法應用與揭露流程。

黃仲豪指出，目前企業在碳排資訊揭露上，最大的挑戰仍是資料盤查與資料建置，因此主管機關除提供相關工具與資料查找管道外，也會透過工作坊與宣導會，讓已有經驗的企業分享實際執行過程，協助企業建立盤查能力。此外，由於範疇三盤查因涉及不同產業供應鏈特性，差異相當大，因此此次工作坊將依產業別辦理不同場次，讓企業能更聚焦自身產業面臨的實際問題。

金管會進一步表示，另依年報準則修正規定，上市櫃公司適用IFRS永續準則之第二年起，除環境部納管之排放源依其所定之方法衡量外，應依「溫室氣體盤查議定書：企業會計與報導準則」（下稱GHG Protocol）衡量，故將透過工作坊說明GHG Protocol與ISO 14064-1之轉換差異。

考量第一階段公司自明年起，除揭露氣候相關資訊外，將依IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」開始辨認氣候以外之其他重大永續議題，故專案小組已製作IFRS S1相關之指引內容，以協助企業更全面的揭露永續相關財務資訊，預計將於近期發布，並置於接軌IFRS永續揭露準則專區，歡迎公司多加利用。

金管會

延伸閱讀

金管會推工作坊 助119家企業明年接軌IFRS永續準則

ESG最前線／IFRS S1/S2試編年 財報與永續合流

環境部助企業培訓ESG新血 招募媒合實習生

永豐DA BOSS助攻 中小企新戶雙位數成長

相關新聞

台新證APP再度出包！公司致歉：確保客戶資產不因系統異常受影響

台新證券與元富證券合併後，交易系統屢傳當機、出Bug情況，日前才因為系統問題爆出20億爭議款，事後也遭金管會關注、罰款，然而，台股21日大漲千點，市場交易熱絡之際，台新證券卻傳出下單系統當機災情，再度引發民怨。對此，台新證券表示，將持續強化系統穩定，傾力維護客戶權益。

TISA兒童版！賴總統將推兒童帳戶 全球掀「出生即投資」革命

今（20）日，賴清德總統在520週年記者會中，宣布台灣將推動0~18歲的成長津貼，每人每月5000元，其中部分津貼將設立為兒童帳戶。過去，理財是中年人的課題；現在，全球政府開始把它變成友善育兒政策，賴政府最近推動TISA版的兒童帳戶，希望將之升級為可進行長期投資的教育金工具；川普政府近期也已推動「Trump Accounts」，替2025年至2028年間出生的美國兒童提供1000美元投資啟動金。 看來，當高齡化與退休壓力逼近，各國開始意識到：真正能拉開財富差距的，不只是薪水，而是能否從小就開始累積資產。 當少子化、長壽化與退休焦慮同時襲來，「從小開始投資」這件事，正在全球主要國家從理財概念，逐漸升級成國家政策。 19日，行政院正式拍板推動「兒童TISA」構想，希望比照現行TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度，為兒童打造專屬長期投資帳戶，甚至可能由政府提供起始金或搭配家庭定期定額機制，讓孩子從出生開始，就擁有人生第一桶「時間複利」。 今（20）日，賴清德總統在520週年記者會中，再宣布台灣將推動0~18歲的成長津貼，每人每月5000元，其中部分津貼將設立為兒童帳戶。 這不只是金

助企業接軌 IFRS 永續揭露準則 金管會推動宣導會與實作工作坊

配合國內企業逐步接軌IFRS永續揭露準則，金管會今年將針對第二階段適用企業加強輔導，除舉辦IFRS S2揭露之實作工作坊，透過實務指引及揭露範例以及實作演練，引導其編製及揭露永續資訊，也將針對企業普遍認為最困難的「範疇三」溫室氣體盤查，依不同產業別分別辦理實作，協助企業提前建立永續揭露能力。

四大壽險資金大洗牌！聯電、廣達遭砍 中信金猛押 AI 發生什麼事？

壽險資金全面換股AI。國泰金（2882）首季大砍持股，富邦金（2881）、凱基金（2883）與中信金（2891）卻逆勢加碼，形成「一減三增」；其中，聯電（2303）、廣達（2382）、世界（5347）先進成提款機，資金轉進台積電（2330）、京元電（2449）等AI供應鏈，中信金科技股占比更一舉衝破九成。

金管會出手！國外成分 ETF 期貨、選擇權 7月起改三階段冷卻

金管會宣布，國外成分ETF期貨與選擇權，將從現行單一15%漲跌幅限制，改採「三階段漲跌幅＋5分鐘冷卻期」新機制，預計7月6日上路。未來若價格短線暴衝暴跌，市場將先「冷靜5分鐘」，避免情緒性交易與異常波動擴大。

凱基人壽大樓將啟動都更 攜手萬海、中信銀共同投資開發

位於台北市松山區敦化北路及長春路口的凱基人壽大樓將啟動都更，根據凱基人壽21日公告，董事會決議擬參與台北市松山區敦北大樓都市更新案。據了解，該大樓除了凱基人壽為主要所有權人外，包括萬海（2615）航運、中國信託銀行也持有相關產權，未來將計劃一同進行投資開發。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。