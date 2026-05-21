四大壽險資金大洗牌！聯電、廣達遭砍 中信金猛押AI發生什麼事？

壽險資金全面換股AI。國泰金（2882）首季大砍持股，富邦金（2881）、凱基金（2883）與中信金（2891）卻逆勢加碼，形成「一減三增」；其中，聯電（2303）、廣達（2382）、世界（5347）先進成提款機，資金轉進台積電（2330）、京元電（2449）等AI供應鏈，中信金科技股占比更一舉衝破九成。

據各金控首季大額持股交易名單，國泰金科技股持股水位4,241.8億元，季減22%，在科技股首季大漲12.7%下逆勢調節，是四家中最積極獲利了結者。

富邦金、中信金、凱基金持股各攀升到4,453億元、1,989億元、1,471億元，季增幅都明顯科技股漲幅，全轉為加碼布局。

其中以操作核心的科技股來看，國泰金以「鎖利＋降風險」為主軸。大砍聯電、廣達、鴻海（2317）與日月光投控（3711），並將大立光（3008）、世芯（3661）等6檔個股剔除大額名單，全面收縮電子股部位。

以台積電為例，單季減碼逾2.7萬張，以台積電首季大漲13%推估，已實現可觀資本利得，強化保留盈餘與未來配息空間。

富邦金則「大換股」。一手敲進台積電近1.7萬張、京元電約1.4萬張等AI核心股，並新增欣興（3037）、祥碩（5269）、旺矽（6223）等AI高成長供應鏈標的。

另一手則大砍鴻海3.5萬餘張，也減碼技嘉（2376）、文曄（3036）、大聯大（3702）各約2萬張，更進一步將聯電、世界、光寶科（2301）等成熟製程與電子權值股移出大額名單，資金明顯從舊AI受惠股，轉向新一代供應鏈輪動。

凱基金操作更偏向「進攻布局」，首季大加碼鴻海3.6萬張、緯創（3231）4.1萬張，並新增智邦（2345）與京元電，押注AI伺服器與網通族群成長動能；同時也剔除聯電、世界先進等成熟製程股，投資方向由防禦轉為成長。

值得注意的是，中信金則走出另一條「AI集中化」路線。首季科技股占比更從七成一口氣拉高到逾九成，電信三雄、金融與傳產股則同步遭大幅調節。

中信金首季大買台積電逾3萬張、聯電2.6萬張，並新增華通（2313）、穎崴（6515）、南電（8046）、仁寶（2324）與文曄等AI供應鏈列入大額名單；另一手則大砍緯創、廣達、鴻海與光寶科，並剔除國巨*（2327）、瑞昱（2379）與貿聯（3665）等個股，操作邏輯明顯由分散配置，轉向AI主軸集中押注。

整體來看，聯電、廣達與世界先進仍是主要提款機，顯示金控資金對成熟製程與部分舊AI主流轉趨保守；但在台積電、京元電與AI供應鏈上，則同步出現加碼布局，反映市場對AI長線趨勢仍具高度信心。

法人指出，2026年IFRS17與TIS制度正式上路後，壽險與金控資金選股邏輯已明顯改變。過去偏重資本利得與波段操作，如今更重視資本效率、淨值波動與長線成長性。