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凱基人壽大樓將啟動都更 攜手萬海、中信銀共同投資開發

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基人壽。聯合報系資料照
凱基人壽。聯合報系資料照

位於台北市松山區敦化北路及長春路口的凱基人壽大樓將啟動都更，根據凱基人壽21日公告，董事會決議擬參與台北市松山區敦北大樓都市更新案。據了解，該大樓除了凱基人壽為主要所有權人外，包括萬海（2615）航運、中國信託銀行也持有相關產權，未來將計劃一同進行投資開發。

凱基人壽大樓樓高14層，於1984年落成，基地規模達830坪，當年是由辜家的中信集團所興建，一開始因是中國信託總部，因此命名為中國信託大樓，但隨著中信總部搬遷至信義計畫區，同時中國人壽買下此大樓，作為總部大樓，因此更名為中國人壽敦北大樓，又因中國人壽在2024年正式更名為凱基人壽，也改名為凱基人壽大樓。不過，凱基人壽目前已搬遷至對面新建的凱基金控（2883）總部大樓。

據了解，凱基人壽大樓目前B1是凱基人壽客服中心、一至三樓則為中國信託銀行敦北分行，為中國信託銀行所有；萬海航運則持有10樓，其餘多是屬於凱基人壽的空間。

不過，對於敦北大樓都市更新案的細節及啟動計畫，凱基人壽僅表示，目前尚無具體內容可回覆。

凱基人壽

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