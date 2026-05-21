金管會推工作坊 助119家企業明年接軌IFRS永續準則

金管會今天表示，國內上市櫃公司自115會計年度起，按實收資本額分成3階段接軌IFRS永續揭露準則，第一階段125家企業今年起適用永續準則編製永續相關財務資訊，第二階段有119家明年開始適用，金管會將透過不同工作坊進行經驗傳承，協助企業接軌。

根據金管會發布的台灣接軌IFRS永續揭露準則藍圖，以及去年11月修正發布「公開發行公司年報應行記載事項準則」（年報準則）規定，台灣上市上櫃公司自115會計年度起按實收資本額分3階段接軌IFRS永續揭露準則。

第一階段公司實收資本額達新台幣100億元以上者，125家已自今年起適用永續準則編製永續相關財務資訊；第二階段公司為實收資本額達50億元以上未達100億元者，合計119家自明年起開始適用。

為協助第二階段公司明年順利接軌，金管會證期局副局長黃仲豪表示，金管會持續督導「推動接軌IFRS永續揭露準則」專案小組提供多項資源，包括自5月起至6月陸續於北、中、南舉辦4場實作工作坊，透過實務指引及揭露範例以及實作演練，引導編製及揭露永續資訊。

此外，黃仲豪指出，後續將在今年7月至8月辦理6場溫室氣體盤查實作工作坊，針對外界反映執行較困難的範疇3溫室氣體資訊揭露，按產業別分別辦理實作，以協助企業依所屬產業鑑別常見的盤查類別。

另依年報準則修正規定，上市櫃公司適用IFRS永續準則的第2年起，除了環境部納管的排放源依其所定方法衡量外，應依「溫室氣體盤查議定書：企業會計與報導準則」衡量，也透過工作坊說明相關轉換差異。

黃仲豪表示，考量第一階段公司自明年起，除了揭露氣候相關資訊外，將依IFRS S1「永續相關財務資訊揭露之一般規定」（IFRS S1）開始辨認氣候以外的其他重大永續議題，專案小組將發布IFRS S1相關指引內容，協助企業更全面的揭露永續相關財務資訊。