南山人壽打造「3A」金融防詐網 攜手刑事警察局提升金融安全

近年詐騙案件層出不窮，從假投資、假網購到愛情詐騙等類型，皆對民眾財產安全造成巨大威脅，隨著詐騙手法持續翻新，金融防詐已成為全民關注的焦點。南山人壽打造「3A （All Channels, All Members, All Partners）」的全方位金融防詐網。從董事長到第一線同仁全員投入。在與刑事警察局攜手強化識詐與阻詐量能下，今年僅截至第1季，已成功阻詐近新台幣2,000萬元。為持續深化防詐意識，南山人壽於21日舉辦「防制詐騙宣導暨表揚大會」，由董事長尹崇堯、總經理范文偉及獨立董事汪信君、曾榮秀共同出席，並特別邀請刑事警察局莊明雄科長蒞臨授課，期盼透過分享最新詐騙趨勢、擴大防制觀念，培養第一線同仁敏銳的防詐警覺力，從保戶的微表情與肢體語言中察覺異狀，落實守護保戶資產安全的承諾。

南山人壽自民國113年與內政部警政署刑事警察局簽署反詐騙合作意向書以來，雙方建立緊密的合作夥伴關係。與警政單位的連結已從過去的「事後報案」，轉向「即時聯防」與「資訊共享」，透過跨界聯防將守護陣線往前推進。此外，南山人壽更以「科技識詐」為核心，結合內外勤協作機制並導入跨界聯防力量，從政府、企業到社會關懷打造從預警、辨識到即時阻斷的全流程防護體系，建構從點到面、由內而外的全面聯防，提升整體金融防詐韌性。

南山人壽運用科技預警，集結營運行政、數位、資訊三大單位的能量，自主研發「黃金眼 AI 防詐模型」。透過大數據分析與科技監控強化異常交易偵測，大幅提高可疑交易的辨識度；同時，第一線客服同仁嚴格落實「問、警、報」的阻詐SOP，主動關懷保戶交易行為。一旦發現異常，便即時提醒、通報並給予協助，在關鍵時刻成功阻詐。

面對詐騙威脅，南山人壽不僅站在第一線，更提供全方位的保戶關懷服務。除了協助受詐保戶穩定情緒、重建生活節奏、提供喘息紓困服務外，亦積極鼓勵保戶申辦「保單安心聯絡人」，為個人資產再加一道安全防護鎖。當保戶辦理涉及保單解約、部分贖回或保單借款等與金流相關項目時，系統將主動通知指定的安心聯絡人，讓家人能即時掌握保單異動，達到「主動通知更安心、保單守護+1人」的雙重防護效果。

此外，南山人壽也導入「68800短碼簡訊」及「對外代表號識別」等數位防詐措施，協助民眾精準辨識官方訊息來源，有效降低遭冒名詐騙的風險。在社會公益層面，則持續透過「原鄉關懷列車」深入台灣各地，針對高齡族群與偏鄉居民加強識詐宣導與風險提醒，擴大防詐覆蓋率，深化全民防詐觀念。

許多成功阻詐案例的背後，往往來自第一線客服人員的細心觀察。例如在服務過程中，察覺保戶神情異常、短時間內有不尋常的資金需求，或在對談中發現疑似遭受詐騙的蛛絲馬跡，進而即時介入提醒，才得以成功守住保戶資產。本次「防制詐騙宣導暨表揚大會」共表揚16名在防詐工作上表現卓越的客服第一線同仁，透過實質表揚，高度肯定同仁的專業敏感度與守護客戶的責任感。

展望未來，南山人壽將持續結合科技、防詐教育與跨界聯防，深化公私協力機制。透過不間斷的內外部宣導，致力提升全民識詐能力，攜手打造更安全、更具韌性的金融環境，實踐守護保戶資產安全與「公平待客」的永續承諾。