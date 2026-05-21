為企業主創新員工福利 國泰人壽首創團險自費件網路保險服務完成試辦

國泰人壽領先同業推動「團險自費件網路保險服務」，並已完成試辦，協助企業客戶打造智慧化、以人為本的員工福利機制。此舉亦響應主管機關推動數位金融創新服務政策，凡企業客戶為員工向國壽簽訂自費件團險保單，員工即可透過國壽App「團險自費數位平台」依自身與家庭情境快速選擇並加保適切方案或續保，一站式完成所需服務。

國泰人壽表示，在企業福利持續升級、人才市場快速變動的趨勢下，傳統團險架構難以滿足員工及其家庭的多元保障需求。國壽此次推出「團險自費件網路保險服務」以B2C模式打造「端到端」的團險數位服務體驗，能彈性調整保障內容，讓企業員工的保障選擇更自主，使團險從企業的標準福利，進化為貼近生活、強化員工黏著度的亮點福利之一。

國壽「團險自費件網路保險服務」試辦階段已獲上市櫃企業、政府機關、學校及醫療院所積極詢問及參與，其中，亦獲台灣大型量販超市龍頭採用，協助其員工建立更全面的保障防護網，提升企業主在人力資源管理與員工福利管理上的競爭力。

國壽「團險自費件網路保險服務」具備全程數位化、24小時全天候服務，以及強化資料安全等三大亮點。員工可依需求選擇自費保障項目，系統即可快速完成保費試算、健康告知與資料核對，確保內容與身分符合加保標準，最終僅需員工與眷屬線上確認填寫的方案與身分資料，即可完成加保。員工直接以國壽App完成加保，不僅能簡化過去紙本簽署程序，與企業人資單位繁複的扣薪作業，原需約一周的作業流程，更可縮短至約10分鐘完成，大幅提升行政效率。若員工於操作過程中需要協助，國壽智能客服中心設有遠距服務團隊，可即時提供線上商品解說與App操作指引等諮詢需求。

舉例來說，國壽「好吉祥」線上自費團險套裝商品，可依需求選不同方案，核心保障涵蓋住院給付、燒燙傷、意外醫療、重大疾病等項目。除企業員工本人外，員工亦可將配偶與子女納入保障，以基本的意外醫療保險為例，最低每天不到5元就能獲得基本保障；若加購包含重大疾病險，每天也僅需不到10元。且開放廣泛的職業類別可加入，從內勤人員到工作型態較具風險的職務類別，企業員工都能透過團險自費數位平台自主線上加保專屬方案。

國壽持續關注民眾身心、社會與財務健康，亦著重事前預防與保障觀念，全方位發揮「讓健康有力於你」的健康主張，與民眾一起邁向「BETTER TOGETHER 共創更好」的生活。展望未來，國壽將配合法規方向，持續以數位金融創新實力，提供客戶優質、便利的數位保險服務。