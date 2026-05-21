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玉山銀行冠名贊助五月天回到那一天演唱會台北站 卡友獨享優先購票

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

玉山銀行冠名贊助五月天5525+2《回到那一天》25周年巡迴演唱會台北站-重回大巨蛋版，將自7月3日起，連續兩周在臺北大巨蛋舉辦7場演唱會。演唱會門票將在5月23日上午11點於拓元售票系統開放售票，為回饋玉山卡友，每個場次皆特別規劃「玉山卡友專區」，所有玉山卡友可提前1小時於上午10點獨享優先購票，玉山請喜愛五月天的朋友們準備好玉山信用卡，把握難得機會。

「從行天宮後小房間，一首首唱到全世界；從七號公園小舞台，一步步登上大巨蛋。」五月天《回到那一天》25周年巡迴演唱會自2023年從台中開跑，至今已走訪23座城市、舉辦155場演出。此次重回臺北大巨蛋，演唱會將軟硬體全面升級，將帶來13米巨型恐龍、全新巨幕舞台與震撼視覺特效、近距離巴士環場、沉浸式天幕以及驚喜歌單等五大特色彩蛋，期待與歌迷們共同創造獨一無二的珍貴回憶。

玉山銀行長期支持優質藝文活動，為感謝顧客的支持，除提供玉山卡友獨家優先購票外，即日起也推出五月天演唱會門票與獨家紀念贈品抽獎活動。活動期間內，登入玉山行動銀行App或玉山Wallet，完成活動問卷登錄並參加任一指定任務，包括使用玉山Unicard刷卡消費每滿1,000元、線上買賣外幣每達5,000元、或首次申辦玉山帳戶自動扣繳本行卡費，即可累積五月天演唱會門票抽獎機會，如再綁定玉山LINE個人化通知，抽獎機會再享加倍，相關活動內容請參閱玉山銀行活動網頁。

玉山銀行 五月天 大巨蛋 演唱會

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