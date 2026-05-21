兒少版TISA帳戶 金管會：會提供不同於退休族的建議標的

針對如何推動兒少版TISA讓孩子在年滿18歲時能拿到人生第一桶金？金管會證期局副局長黃仲豪回應，倘若確定現行在衛福部之下的兒少帳戶也要採取TISA，金管會將會協助投資標的刪選，以及款券管理的建議，其中，由於兒少的資金投資及資產累積未來是要作為教育或創業之用，因此，對於標的選擇的建議，應會和對於退休族標的建議有所不同。

金管會副主委陳彥良在周三財委會上答覆立委李坤城質詢時指出，繼推出TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）之後，將推出鎖定7至18歲的兒童和青少年的「TISA兒少帳戶」，相關版本將在下周公布，因此引起外界矚目，除了金管會希望在手續費及管理費能得到業者更多的讓利之外，也關注整個方案內容。

黃仲豪說明，衛福部已有「兒童及少年未來教育與發展帳戶條例」來協助兒少儲蓄累積資金，作為未來教育或創業的準備，亦即，現況已經有提供給兒童青少年帳戶的機制，主要差異在於以前僅限低收入戶，但現在已可擴充至18歲以下；至於政府將如何補助，黃仲豪則回應，等衛福部確定了提供兒少資金補助框架之後，金管會將以推動TISA經驗從協助兒少累積資產與投資的角度來給予協助及建議。倘若資金用途是來買基金，金管會將給予標的刪選的協助，也會提供管理款券的經驗來參考。

黃仲豪也特別指出，兒少資金的使用是否與TISA作連結，也要看衛福部等跨部會討論的結果而定，要等下周大架構確定之後才會確定是否採取TISA機制來讓兒少資金作投資；他也分析，最早TISA成立時目的是作為退休基金，但兒少的TISA用途應不一樣，後者應與受教育、創業為主，因此標的池的成份可能也不一樣。