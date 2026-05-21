台新證又出包！一個半月連4起異常 金管會最重罰600萬

台新證券合併元富證後，21日再度出包，這已是短短一個半月內第四起系統異常。金管會表示，針對前三次出包，台新證已提出陳述意見，一旦確認涉及內控缺失，最重可處600萬元罰鍰。

證期局副局長黃仲豪說，台新證券21日上午9時交易時段再度發生異常，台新證回報說，是因前一天進行系統優化後，APP出現投資人庫存顯示異常，導致部分用戶無法正常確認持股狀況。

台新證於上午10時04分恢復正常，並透過資通安全通報系統通報。

由於此次事件在兩小時內排除，未達重大資安事件標準，但金管會已要求台新證釐清是否進一步影響交易面。

證期局表示，目前接獲零星客訴，主要集中於庫存顯示異常，也有投資人反映委託下單後，無法確認是否成交。

黃仲豪說，若後續確認涉及交易異常，將評估是否再請證交所進行實地查核。

台新證從4月6日合併元富證後，已陸續發生4月7日登入異常、4月14日成交回報異常導致投資人重複下單，引發20.1億元錯帳，以及4月20日APP異常等事件，市場高度關注系統穩定性。

證期局透露，針對前3次事件，證交所已完成查核並做出處分，包括申報延遲的違約金與過怠金共131萬元，以及內控缺失裁罰200萬元，合計331萬元。

同時，證交所也對台新證總經理、資安長及通路總處主管祭出警告處置，並留存紀錄，若未來再度發生類似情況，恐面臨更重處分。

金管會表示，目前已收到證交所查核報告，也要求台新證提出陳述意見，待資料回覆後，證期局將再決定後續行政處分。

金管會強調，資安與系統穩定已屬內控重要環節，一旦確認內控缺失，最高可處600萬元罰鍰。

至於外界關注是否與人員異動有關，證期局表示，台新證曾說明整併期間後台有「個位數」人員離職，但已有集團內部支援，目前未認定對後台運作造成直接影響。