輝達報喜股匯同慶 新台幣連2升重返31.5元

輝達財報亮麗，沖淡投資人對於中東局勢的憂心，資金回流風險性資產，激勵股匯雙漲，台股寫下收盤第5大漲點，新台幣兌美元同步反彈，今天收盤收31.595元，升值4.8分，連2日升值，台北及元太外匯市場總成交金額21.875億美元。

中東戰火導致國際油價居高不下，主要央行態度轉趨鷹派，認為通膨回升之下，不能排除升息選項。隨著金融市場不確定性增加，5月中旬以來，台股漲多修正，新台幣跟著走弱，昨天盤中更貶破31.7元。

今天市場氣氛明顯轉變，美國總統川普稱美伊談判「進入最後階段」，國際油價應聲下挫，加上AI巨頭輝達（NVIDIA）財報報喜，熱錢回流之下，股匯市同步反攻。台股上演報復性反彈，由權值股及被動元件類股點火，指數一度大漲1586.09點創盤中第3大漲點；終場收41368.21點，上漲1347.39點。

新台幣兌美元以31.61元開盤，盤中最高31.561元、最低31.63元。相較於台股強勢攻高，寫下收盤第5大漲點，新台幣匯率漲幅相對平緩。

外匯交易員說明，外資先前連日賣超台股，匯市仍須消化龐大的匯出量能，儘管今天外資轉為買超逾600億元，但在匯市有進有出，因而限縮升勢。

外匯交易員指出，5月以來新台幣先升後貶，但匯價未脫離31.300至31.700元區間，主要隨著消息面進展、外資動向波動；短線關注台股是否繼續上漲，吸引外資匯入，為新台幣提供支撐，並持續聚焦中東戰事發展、通膨變化。