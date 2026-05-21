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一銀簽署生物多樣性金融倡議承諾 台灣首家

中央社／ 台北21日電

明天是國際生物多樣性日，第一銀行今天宣布加入國際「生物多樣性金融（FfB）」倡議，為台灣首家簽署承諾的企業，將生物多樣性納入永續發展策略與治理架構，定期監督執行成效，促使金融資本流向自然正向的發展。

一銀今天發布新聞稿說明，氣候變遷與自然資產流失已成為企業經營重要風險，銀行透過「F.I.R.S.T.永續藍圖」與「永續授信／投資政策」，逐步建構自然金融治理機制，深化永續動能。

例如在授信與投資審查中，明文禁止承作非法砍伐及非法捕撈的企業授信，針對農、林、畜牧及採礦等環境敏感產業，強化盡職盡責調查機制，並將氣候、森林及水議題納入評估流程。

一銀說明，今年積極履行FfB倡議承諾，將生物多樣性納入公司ESG政策、盤點「高自然風險產業清冊」，每月參加國際FfB工作坊及辦理跨單位教育訓練，並規劃於授信審查中納入森林議題的自然風險評估，投資評估新增高耗水產業水風險管理計畫與目標檢視等，設定自然風險目標與量化指標。

在具體融資方面，一銀表示，推動「自然正向」轉型金融，支持企業導入節水製程技術，降低約25%用水量，減輕環境負荷，也將「自然資源減量」納入永續連結貸款（SLL）的績效指標，鼓勵從事棕櫚油及各種加工產品銷售與貿易業務的企業，設定永續發展目標，包含提高承諾NDPE（不砍伐森林、不開墾泥炭地、不侵害人權）的供應商比率、提高可追溯型獨立驗證的供應商比率等，透過利率減降機制引導企業落實永續。

第一銀行 永續

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