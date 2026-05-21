一銀簽署生物多樣性金融倡議承諾 台灣首家

今（20）日，賴清德總統在520週年記者會中，宣布台灣將推動0~18歲的成長津貼，每人每月5000元，其中部分津貼將設立為兒童帳戶。過去，理財是中年人的課題；現在，全球政府開始把它變成友善育兒政策，賴政府最近推動TISA版的兒童帳戶，希望將之升級為可進行長期投資的教育金工具；川普政府近期也已推動「Trump Accounts」，替2025年至2028年間出生的美國兒童提供1000美元投資啟動金。 看來，當高齡化與退休壓力逼近，各國開始意識到：真正能拉開財富差距的，不只是薪水，而是能否從小就開始累積資產。 當少子化、長壽化與退休焦慮同時襲來，「從小開始投資」這件事，正在全球主要國家從理財概念，逐漸升級成國家政策。 19日，行政院正式拍板推動「兒童TISA」構想，希望比照現行TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度，為兒童打造專屬長期投資帳戶，甚至可能由政府提供起始金或搭配家庭定期定額機制，讓孩子從出生開始，就擁有人生第一桶「時間複利」。 今（20）日，賴清德總統在520週年記者會中，再宣布台灣將推動0~18歲的成長津貼，每人每月5000元，其中部分津貼將設立為兒童帳戶。 這不只是金

2026-05-21 15:24