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台企銀推出「官方網址防偽檢測」 協助用戶辨別真偽

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀官網推出「官方網址防偽檢測」全新功能，協助用戶即時辨別連結真偽。台灣企銀／提供
台灣企銀官網推出「官方網址防偽檢測」全新功能，協助用戶即時辨別連結真偽。台灣企銀／提供

數位金融詐騙手法日新月異，近年詐騙集團頻繁利用簡訊、社群或廣告誘導民眾點擊「偽冒網址」，藉此竊取個資或機敏資料。台灣企銀為守護客戶資產安全從源頭杜絕風險，官網以「科技防詐、安心服務」為核心再進化，特別開發結合識詐與防禦的「官方網址防偽檢測」全新功能，積極建構數位安全防護網。

台灣企銀表示，當民眾收到以台灣企銀名義發送，內含網站連結的電子郵件或簡訊時，如對其真偽存疑，只需將連結網址貼入台灣企銀「官方網址防偽檢測」進行比對，透過前端辨識與資訊導引雙重機制，協助用戶即時辨別連結真偽。

若檢驗結果非台灣企銀提供的網站，提醒用戶提高警覺，切勿於不明網站提供相關個資或帳戶等機敏資訊，並結合站內搜尋功能，引導使用者透過官方管道取得正確資訊，降低誤入釣魚網站的風險，進一步提升台灣企銀數位服務的安全性與信任度。

除了防詐機制升級外，官網也針對使用者痛點進行全面數位革新，此次導入高效站內搜尋功能，使用者只需輸入關鍵字，即可快速找到所需服務或資訊，大幅縮短查找時間；同時優化常見問題（FAQ）分類架構，並為各項問題提供專屬網址，提升查詢效率。

此外，本次改版也新增即時提醒視窗功能，於用戶瀏覽時主動呈現關鍵「防詐資訊」與「最新優惠」，讓重要警示與優惠資訊即時可見，安全與好康不漏接。整體優化大幅提升瀏覽效率與便利性，打造隨手可得、隨處安心的數位金融環境。

台灣企銀長期深耕智慧金融安全，建構多層次智慧安全防護網，2025年榮獲《Global Finance》「全球最佳資訊安全及詐欺管理獎」、IDC「亞太最佳安全信任獎」，並蟬聯國家品牌玉山獎全國首獎等多項殊榮，充分展現其在行動銀行與網路銀行資安防護領域的領導地位。以此為基礎，台灣企銀進一步將安全防護延伸至官方網站，自客戶接觸的第一刻即提供完整守護，落實普惠金融與數位創新的核心精神。

台企銀 詐騙集團

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