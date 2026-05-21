上升0.101個百分點 4月五大銀行新承作放款平均利率上揚到2.206％

央行公布2026年4月本國五大銀行(台銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀)新承做放款加權平均利率為2.206％，較3月的2.105％上升0.101個百分點，係因各類貸款利率均上升，尤以周轉金貸款利率上升較多。另4月五大銀行未承做國庫借款，致五大銀行不含國庫借款之新承做放款加權平均利率同為2.206％，亦較3月的2.142％上升0.064個百分點。

在新承做購屋貸款平均利率方面，4月的五大銀行平均為2.307%，較上月上揚0.001個百分點。