永豐DA BOSS助攻 中小企新戶雙位數成長

永豐銀行中小企業平台DA BOSS提供多元金融及數位服務，帶動2025年「企業籌備處新戶數」及「籌備處新轉公司戶市占率」均呈雙位數成長，21日全新推出「DA BOSS企業會員制」並升級「DA BOSS生態平台」，深化企業金融服務；永豐銀行表示，DA BOSS企業會員制提供新臺幣跨行提款及轉帳每月最高30次免手續費；同時，DA BOSS生態平台為企業提供跨領域合作契機，即起新增永續轉型夥伴，協助企業接軌國際減碳標準、加入全球供應鏈。

永豐銀行董事長曹為實表示，目前中小企業最新且最大的挑戰為「永續發展」，此已成為企業經營的必要條件。永豐銀DA BOSS 平台協助企業面對多面向永續需求，包括：碳盤查 (S1、S2)、乾淨包裝、ERP 系統節能減碳、以及電子發票。目標是讓中小企業提早準備，將永續基因融入企業文化，以因應未來上市財報對 ESG 的揭露要求，幫助他們走得更快更遠。

永豐銀行表示，專屬中小企及新創業者的DA BOSS平台於2024年上線，除金融服務外，攜手跨領域專家，同步提供銷售管道、物流配送、人事管理、金流管理、廣告行銷及顧問諮詢等六大面向服務、逾30項優惠專案，以降低企業營運成本。去年旗下企業籌備處新戶數年增17%及籌備處新轉公司戶市占率年增14%。

永豐銀行指出，新增DABOSS企業會員制依客戶資產規模，提供「大吉」、「大利」及「大富貴」分級權益，除享新臺幣提款及轉帳手續費減免外，另有加碼方案－永豐雲端印刷網與藍途記帳折價券，以及會員升等禮－小蜜豐點數最高2,688點等，透過挹注實質金融資源，助力企業成長。