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永豐金證券大戶投APP 整合三大下單服務、助交易不中斷

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

2026年以來，集保帳戶每月總開戶數持續穩健正成長，且對比2025年同期增幅顯著，反映國內投資市場踴躍。震盪環境中需要更穩定的交易平台，投資人希望「交易不中斷」，避免在投資節奏加快的高檔環境，因任何意外影響投資節奏。

累計突破111萬次的永豐金證券大戶投APP，宣布整合三大數位下單服務，打造涵蓋帳戶管理、策略應用與交易執行的投資體系，有效提升交易韌性，並透過系統穩定度與服務整合能力，實踐「翻轉金融，共創美好生活」集團願景。

永豐金證券大戶投APP支援順暢下單流程與即時資訊，美股投資人享有毫秒級報價推播，台股投資人則享有「儀表板」服務，打開APP一眼掌握盤中資金流向，提升決策效率。

其次，投資需要策略應用。重視交易效率的短線投資人運用大戶投APP「閃電下單」，搭配「智慧單」於條件成立時自動完成交易，行情快速變動時，這種從條件設定、風險試算到自動化執行的效率，可有效降低情緒干擾、執行投資策略。

永豐金證券提供彈性資金運用。客戶透過「資金管理帳戶」（分戶帳），可不受銀行營業時間限制進行資金調度，支援串接25家銀行，享有最多三組入金銀行帳戶與一組出金帳戶，24小時即時出入金提升交易彈性與便利性。亦提供「自動授權代扣」，台股成交後自動撥補交割款項，簡化操作流程。

永豐金證券推出一站式線上開戶服務，全程無紙化，最快7.5分鐘即可完成開戶流程。即日起同步推出線上開戶活動，凡年滿18歲之新戶完成登錄並線上開戶，最高可享888元等值好禮回饋，包括200元全家虛擬禮物卡（每月限量）與「豐學 PRIME」30天免費體驗（詳情活動官網https://sinourl.tw/8Wdvr9）。

永豐金

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