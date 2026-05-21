臺銀127周年行慶表揚優秀同仁 第1季獲利報喜

臺灣銀行5月20日舉辦127周年行慶大會，現場表揚多位優秀同仁，肯定其在專業表現、紀律執行及服務品質上的卓越貢獻。董事長凌忠嫄於活動中表示，多年來能持續穩健經營，仰賴同仁長期投入與堅守崗位。獲獎同仁以高度專業與服務熱忱，為公司創造穩定經營成果，同時也累積了客戶的長期信任。今年第1季獲利表現已超越去年同期，財管業務更大成長。

凌忠嫄亦公開重申公司對員工權益與企業永續的承諾，強調每一位同仁都是公司不可或缺的重要資產。臺銀尊重性別平等、打造公平且友善的工作環境，不僅是公司治理的重要原則，更是實踐永續經營的關鍵責任。唯有在被尊重、被信任的職場環境中，同仁才能充分發揮專業能力，凝聚組織整體實力，進而持續為客戶提供穩健、優質且值得信賴的金融服務。

此外，臺灣銀行為回饋黃金存摺客戶，今年特舉辦「黃金恆久遠、財富永流傳」抽獎活動，活動期間自1月1日起至4月30日止，該行黃金存摺客戶於活動期間內，其黃金存摺帳戶買進加回售累計達20公克者，該帳戶即可獲得1次抽獎機會，累計達40公克者可獲得2次抽獎機會，以此類推；活動期間內首次在臺灣銀行開立黃金存摺帳戶，並於黃金存摺帳戶買進累計達1公克者，即符合新手好運獎抽獎資格。 該活動獲得客戶熱烈的迴響，參與人數踴躍，符合抽獎資格筆數高達77萬7千筆，5月20日當天公開抽出總價值達47萬元，共計100個獎項的幸運得主。