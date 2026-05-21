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率先開通！萬事達卡啟動南韓Tmoney卡海外加值服務

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
萬事達卡啟動南韓Tmoney卡海外加值服務。圖／萬事達卡提供
萬事達卡啟動南韓Tmoney卡海外加值服務。圖／萬事達卡提供

萬事達卡持續深耕全球智慧交通領域，擴展大眾運輸支付版圖，繼日本、中國、香港等亞洲主要市場之後再下一城，宣布與Apple南韓MobileTmoney合作，赴韓旅客現可透過MobileTmoney App，直接使用萬事達卡信用卡或簽帳金融卡為Tmoney交通卡加值，並輕鬆透過iPhone或Apple Watch感應搭乘，免去購買實體卡或攜帶現金的不便，讓韓國旅遊更快速、更方便。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據交通部觀光署統計 2026年第一季台灣赴韓國旅客超過53萬人次，不僅創下同期新高，年增率更成長近四成。她也指出，此次萬事達卡作為主要全球支付網絡中，率先開通海外加值韓國Tmoney交通卡服務的品牌，正是為了提供台灣旅客更便捷、無縫的跨境支付體驗。

陳懿文表示，萬事達卡今年亦首階段啟動台北捷運感應搭乘服務：「我們持續深耕亞洲主要旅遊市場的交通佈局，致力於在不久的將來，讓無論是出境旅遊或來台觀光的旅客，都能透過萬事達卡享受隨手感應、無縫通行的智慧體驗。」

萬事達卡啟動南韓Tmoney卡海外加值服務之後，旅客無須購買實體卡，用萬事達卡就能隨時為Tmoney交通卡加值，台灣赴韓旅客只需於iPhone的App Store下載MobileTmoney App並完成註冊，即可直接透過Apple錢包內的萬事達卡進行加值。

更便利的是，旅客可搭配Apple錢包的「快速交通卡」模式，無需解鎖螢幕或喚醒裝置，即可用iPhone或Apple Watch感應支付來搭乘地鐵、公車及計程車。Android旅客亦可透過Google Play下載KOREA TOUR CARD App，同樣享有萬事達卡海外加值與感應支付的便捷服務。

萬事達卡也宣布加碼推出南韓旅遊專屬優惠，即日起至2026年6月30日，持萬事達卡世界卡以上或指定適用卡別的持卡人，只要完成萬事達卡海外消費回饋平台 (Mastercard Travel Rewards)的註冊登錄，赴韓旅遊時可於免稅店、主題樂園、美妝及餐飲等消費享最高10%現金回饋，包括旅客持萬事達卡於新羅免稅店消費滿額享10%現金回饋、新世界免稅店消費滿額享5%現金回饋；樂高樂園消費享5%現金回饋；Olive Young美妝店單筆消費滿90,000韓元享10,000韓元現金回饋；星巴克消費滿額享10%現金回饋。

南韓 Apple

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