TISA兒童版！賴總統將推兒童帳戶 全球掀「出生即投資」革命

今（20）日，賴清德總統在520週年記者會中，宣布台灣將推動0~18歲的成長津貼，每人每月5000元，其中部分津貼將設立為兒童帳戶。過去，理財是中年人的課題；現在，全球政府開始把它變成友善育兒政策，賴政府最近推動TISA版的兒童帳戶，希望將之升級為可進行長期投資的教育金工具；川普政府近期也已推動「Trump Accounts」，替2025年至2028年間出生的美國兒童提供1000美元投資啟動金。

看來，當高齡化與退休壓力逼近，各國開始意識到：真正能拉開財富差距的，不只是薪水，而是能否從小就開始累積資產。



當少子化、長壽化與退休焦慮同時襲來，「從小開始投資」這件事，正在全球主要國家從理財概念，逐漸升級成國家政策。

19日，行政院正式拍板推動「兒童TISA」構想，希望比照現行TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）制度，為兒童打造專屬長期投資帳戶，甚至可能由政府提供起始金或搭配家庭定期定額機制，讓孩子從出生開始，就擁有人生第一桶「時間複利」。

今（20）日，賴清德總統在520週年記者會中，再宣布台灣將推動0~18歲的成長津貼，每人每月5000元，其中部分津貼將設立為兒童帳戶。

這不只是金融商品，而是台灣面對高齡化社會與退休制度壓力下，對「第三支柱退休制度」的一次提前布局。

事實上，這股浪潮不只發生在台灣。美國總統川普近年也力推「Trump Accounts」，主張由政府替每位新生兒投入1000美元作為起始投資金，希望讓孩子從小成為資本市場參與者。全球愈來愈多國家開始意識到：未來世代的財富差距，很可能從出生那一天就已經開始。

兒童TISA從何而來？台灣版「兒童投資帳戶」正式浮上檯面

TISA（Taiwan Individual Savings Account）概念，其實並非突然出現。

早在2018年，金融圈便透過金融建言白皮書，多次向政府倡議建立「台灣版NISA」制度，希望仿效日本、英國等國家，鼓勵民眾長期投資、培養退休理財習慣。之後歷經多年討論，金管會終於在2025年正式推動TISA制度上路。

目前TISA主要採「低費率基金＋長期定期定額」模式運作，透過集保平台與基金銷售機構，提供民眾專屬退休投資帳戶，希望建立勞保、勞退之外的退休「第三支柱」。

而近期行政院討論中的「新版兒童TISA」，其實並非重新打造一套制度，而是希望把現行「兒童及少年未來教育與發展帳戶」擴大，與TISA的長期投資機制進一步連結。/b>

目前的兒少帳戶，本質上仍偏向「儲蓄型帳戶」，主要用途是協助弱勢兒少累積教育、就學或未來創業資金；但新版兒童TISA的政策方向，則是擴及全部0~18歲族群，希望未來帳戶中的資金，不再只是單純存款，而有機會導入共同基金、ETF或其他有價證券等長期投資工具。

換句話說，核心概念是把兒少帳戶從「存錢」，升級成「長期投資型教育金工具」。金管會近期也對外表示，若政策最後確定朝此方向推進，將提供推動TISA制度的相關經驗與協助。目前「新版兒童TISA」實際運作方式仍在討論階段，但市場普遍認為，未來可能結合定期定額、低費率基金與長天期投資概念，讓孩子從小就能累積資產與投資經驗。

台灣TISA上路半年，已累積逾7萬戶

而作為兒童TISA基礎的TISA制度，目前也正快速成長。TISA已於2025年7月正式啟動第一階段，開放國人透過專戶投資特定TISA基金，主打低經理費、低保管費與長期定期定額投資。

根據統計，截至2026年1月2日，TISA專戶已累積71,429戶，資產規模達86.5億元。

目前市場上的TISA基金，涵蓋台股、美股、平衡型基金與退休型商品。由於制度設計主打退休理財與長期投資，也被視為台灣退休「第三支柱」的重要起點。

更關鍵的是，TISA背後代表的，其實是退休制度思惟的轉變。

過去台灣退休制度高度倚賴勞保與勞退，但在高齡化與少子化雙重壓力下，單靠政府退休金已愈來愈難支撐退休生活。也因此，近年政府開始強調「退休第三支柱」的重要性，也就是鼓勵民眾自行投資、自主累積退休資產。

金管會當時便明確指出，TISA目標之一，就是協助國人建立長期投資習慣，打造勞保、勞退之外的退休準備來源。

川普「兒童帳戶」已啟動，今年7月正式上路

而在美國，川普政府推動的「Trump Accounts」也已進入正式執行階段。

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根據美國國稅局（IRS）2026年3月31日公布資料，截至目前，已有超過400萬名兒童完成「Trump Accounts」註冊，其中超過100萬名兒童，已透過「Trump Accounts Pilot Program（試點計畫）」獲得1000美元的聯邦啟動資金。

美國國稅局指出，目前所有統計，皆來自納稅人透過「Form 4547（Trump Accounts Election）」隨報稅資料一併提交的申請。

美國國稅局首席執行官 Frank J. Bisignano 表示，IRS與財政部一直合作，希望把流程簡化到「家長只需在報稅表上勾選選項即可完成申請」。他指出，只要孩子出生於2025年至2028年間、具有效社會安全號碼（SSN），家庭即可申請1000美元的政府啟動金，「就是這麼簡單。」

這項制度是根據2025年7月4日通過的《One Big Beautiful Bill Act》正式設立，核心概念是替未成年子女建立具稅務優惠的新型投資帳戶。

目前制度規劃包括：

符合資格的未成年人，可由父母或監護人開立Trump Account

2025年至2028年間出生的美國公民新生兒，可獲1000美元政府起始資金

2026年7月4日起，帳戶可正式開始接受存款

父母、祖父母、親友、企業、州政府甚至慈善機構，都可持續投入資金

資金將投入低成本指數型基金

帳戶具稅負優惠性質，偏向長期資產累積工具

川普政府曾形容，這是「讓每個孩子從出生開始成為資本市場參與者」的重要政策。

從「退休理財」走向「出生即投資」

有趣的是，不論是美國的Trump Accounts，或台灣正在討論的兒童TISA，背後其實都指向同一件事：退休準備正在前移。

過去退休制度，多半聚焦成年人如何存退休金；但現在全球政府開始發現，真正能拉開財富差距的，其實是「時間」。

如果一個孩子從出生開始，每月定期投入3000元、年化報酬率6%，等到65歲退休時，資產規模可能突破數千萬元。反之，即使40歲後才開始積極投資，也很難追上複利的時間優勢。

這也是近年全球退休制度改革的重要方向：政府不再只是「退休金發放者」，而是逐漸轉型成「投資制度建立者」。

台灣打造退休第三支柱，真正缺的是「長期投資」思惟

目前台灣退休制度主要分為三層：

第一支柱是勞保年金；

第二支柱是勞退新制；

第三支柱則是個人自主投資與商業保險。

但相較歐美國家，台灣第三支柱長期發展相對不足。許多民眾仍偏好短線交易、追逐熱門題材，缺乏長期紀律投資習慣。

而TISA與兒童TISA真正想建立的，其實不只是新的金融帳戶，而是一種新的理財文化。

過去台灣家庭替孩子準備未來，多半靠定存、保單或紅包存款；但在通膨與低利率時代，「只存錢不投資」的資產累積速度，已愈來愈難追上物價與退休需求。

也因此，從美國Trump Accounts，到台灣兒童TISA，全球政府都正在做同一件事：讓下一代更早接觸資本市場、更早建立長期投資觀念。兒童TISA，或許正是台灣退休第三支柱，從「制度倡議」正式走向下一個世代的重要起點。

（本文出自2026.05.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）