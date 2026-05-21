台股4月大漲7203點但定期定額扣款卻減少 這家投信逆勢成長奪扣款榜首

台股4月加權指數大漲7,203.64點，但根據投信投顧公會最新數據顯示，2026年4月定期定額扣款金額相較3月減少超過5億元；不過，統一投信4月定期定額金額仍逆勢成長，以14.5億元居單月定期定額扣款榜首。

統計2026年4月，全投信市場定期定額的扣款總額65.17億元，相較3月70.49億元減少逾5億元。其中，統一投信以14.5億元的單月扣款金額，續創公司新高表現，4月定期定額月增額達0.86億元，另外，今年1月、3月定期定額金額扣款金額皆位居同業冠軍，分別為11.69億元、13.64億元。

統一投信表示，無論偏好哪個市場，投資人都可視個人偏好與風險承受程度，找到最適合自己的基金標的，並以定期定額參與市場行情。

統一投信指出，即日起至8月31日止，推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。投資人於優惠期間申購全系列基金，最低扣款門檻2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費。另外，透過網路申購「動能循環投資法」的母基金亦享零手續費。