率先開通！萬事達卡啟動韓國Tmoney卡海外加值服務

萬事達卡持續深耕全球智慧交通領域，擴展大眾運輸支付版圖。繼日本、中國、香港等亞洲主要市場後再下一城，萬事達卡宣布與Apple及韓國MobileTmoney合作，赴韓旅客現可透過MobileTmoney App，直接使用萬事達卡信用卡或簽帳金融卡為Tmoney交通卡加值，並輕鬆透過iPhone或Apple Watch感應搭乘，免去購買實體卡或攜帶現金的不便，讓韓國旅遊更快速、更方便。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，根據交通部觀光署統計，2026年第1季台灣赴韓國旅客超過53萬人次，不僅創下同期新高，年增率更成長近四成。此次萬事達卡作為主要全球支付網絡中，率先開通海外加值韓國Tmoney交通卡服務的品牌，正是為了提供台灣旅客更便捷、無縫的跨境支付體驗。

陳懿文也指出，萬事達卡今年亦首階段啟動台北捷運感應搭乘服務，持續深耕亞洲主要旅遊市場的交通布局，致力於在不久的將來，讓無論是出境旅遊或來台觀光的旅客，都能透過萬事達卡享受隨手感應、無縫通行的智慧體驗。

台灣赴韓旅客無須購買實體卡，用萬事達卡就能隨時為Tmoney交通卡加值，只需於iPhone的App Store下載MobileTmoney App並完成註冊，即可直接透過Apple錢包內的萬事達卡進行加值。

更便利的是，旅客可搭配Apple錢包的「快速交通卡」模式，無需解鎖螢幕或喚醒裝置，即可用iPhone或Apple Watch感應支付來搭乘地鐵、公車及計程車。在享受快速感應的同時，安全防護更為關鍵，萬事達卡擁有業界領先的嚴謹驗證機制，能精準識別交易合法性，有效補足常見的安全盲點，在便利之餘更能確保每一筆交易安全無虞。

Android旅客也可透過Google Play下載KOREA TOUR CARD App，同樣享有萬事達卡海外加值與感應支付的便捷服務。

此外，萬事達卡也加碼推出韓國旅遊專屬優惠，即日起至2026年6月30日，持萬事達卡世界卡以上或指定適用卡別的持卡人，只要完成萬事達卡海外消費回饋平台（Mastercard Travel Rewards）的註冊登錄，赴韓旅遊時可於免稅店、主題樂園、美妝及餐飲等消費享最高10%現金回饋！

旅客持萬事達卡於新羅免稅店消費滿額享10%現金回饋、新世界免稅店消費滿額享5%現金回饋；樂高樂園消費享5%現金回饋；Olive Young美妝店單筆消費滿90,000韓元享10,000韓元現金回饋；星巴克消費滿額享10%現金回饋。萬事達卡透過多重優惠滿足消費者旅遊所需，讓持卡人盡享韓國購物、美食與娛樂的全方位精彩體驗。