一卡通攜手 One-Forty 打造東南亞移工入境歡迎卡 搶移工跨國匯兌業務

一卡通公司攜手One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）針對新進移工，在勞動部移工入境歡迎包中加入「在台第一張電子票證」，陪伴移工安心融入台灣生活。

一卡通iPASS MONEY先前攜手FINTECH科技金融業者東聯互動率先推出電子支付跨國匯兌服務，讓移工可透過 iPASS MONEY App 即時進行線上匯款，有效、安全的將收入匯回家鄉，透過加入歡迎包，持續打入新移工跨國匯兌市場。

One-Forty深耕東南亞移工教育逾10年，打造全台最大移工學習社群平台，長期致力於推動移工教育、多元文化理解及友善職場環境，並協助企業落實ESG與 DEI（多元、平等、共融）理念。近年亦持續與企業和政府單位合作推動移工教育及生活支持方案，助移工順利融入台灣社會。

一卡通與One-Forty跨界合作，推出專屬一卡通儲值歡迎卡，並製作印尼、越南、菲律賓與泰國等四國語言版本的電子票證教學影片。內容涵蓋公車、捷運搭乘及電子支付等常見生活情境，由母語教師親自引導說明，降低移工初來乍到的不安與資訊落差，協助其更快建立生活安全感與金融使用信心。