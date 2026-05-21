快訊

遊日快買機票！7月起「出國稅」暴漲3倍 隨票徵收僅7類人可免

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

幕後／輝達報喜台股暴衝 李四川透露黃仁勳情定台北的原因

聽新聞
0:00 / 0:00

一卡通攜手 One-Forty 打造東南亞移工入境歡迎卡 搶移工跨國匯兌業務

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

一卡通公司攜手One-Forty（社團法人台灣四十分之一移工教育文化協會）針對新進移工，在勞動部移工入境歡迎包中加入「在台第一張電子票證」，陪伴移工安心融入台灣生活。

一卡通iPASS MONEY先前攜手FINTECH科技金融業者東聯互動率先推出電子支付跨國匯兌服務，讓移工可透過 iPASS MONEY App 即時進行線上匯款，有效、安全的將收入匯回家鄉，透過加入歡迎包，持續打入新移工跨國匯兌市場。

One-Forty深耕東南亞移工教育逾10年，打造全台最大移工學習社群平台，長期致力於推動移工教育、多元文化理解及友善職場環境，並協助企業落實ESG與 DEI（多元、平等、共融）理念。近年亦持續與企業和政府單位合作推動移工教育及生活支持方案，助移工順利融入台灣社會。

一卡通與One-Forty跨界合作，推出專屬一卡通儲值歡迎卡，並製作印尼、越南、菲律賓與泰國等四國語言版本的電子票證教學影片。內容涵蓋公車、捷運搭乘及電子支付等常見生活情境，由母語教師親自引導說明，降低移工初來乍到的不安與資訊落差，協助其更快建立生活安全感與金融使用信心。

一卡通 移工 東南亞

延伸閱讀

製造業加薪增聘移工 1700家申請、3456名本勞受惠

富邦產險攜手台灣大與 Gogolook 推出全新防詐數位繪本 可免費下載

南山產物啟動「高齡金守護列車」 聚焦防詐、交通安全及數位落差

凱基證攜手失智症協會看見弱勢需求 從董事出發深化友善金融

相關新聞

台新證APP再度出包！公司緊急搶修：已恢復正常、請確認委託單狀態

台新證券與元富證券合併後，交易系統屢傳當機、出Bug情況，日前才因為系統問題爆出20億爭議款，事後也遭金管會關注、罰款，然而，台股21日大漲千點，市場交易熱絡之際，台新證券卻傳出下單系統當機災情，再度引發民怨。對此，台新證券表示，各電子交易平台即時帳務(庫存)當日成交已恢復正常顯示。

率先開通！萬事達卡啟動韓國Tmoney卡海外加值服務

萬事達卡持續深耕全球智慧交通領域，擴展大眾運輸支付版圖。繼日本、中國、香港等亞洲主要市場後再下一城，萬事達卡宣布與Apple及韓國MobileTmoney合作，赴韓旅客現可透過MobileTmoney App，直接使用萬事達卡信用卡或簽帳金融卡為Tmoney交通卡加值，並輕鬆透過iPhone或Apple Watch感應搭乘，免去購買實體卡或攜帶現金的不便，讓韓國旅遊更快速、更方便。

新台幣午盤升4.3分 暫收31.6元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.6元，升4.3分，成交金額8.26億美元

新台幣開盤升3.3分 為31.61元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.61元開盤，升3.3分

國票金改選 公股實力大增 徵求委託書拿下9%股權

國票金將於5月29日舉行股東大會並改選董事，立法院財委會昨（20）日不少立委皆關切國票金控改選情況及後續人事布局。其中，財政部長莊翠雲透露，泛公股徵求委託書約取得9%股權，若公股金融事業取得經營主導權，將會秉持強化公司治理、提升營運績效，並確保投資效益及維護股東權益。

國泰世華銀綠色金融 報捷

國泰世華銀行昨（20）日宣布參與由永續發展基礎設施債務融資公司Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴」（Green Investments Partnership, GIP）第二輪募資案，成為首家與GIP合作的台資銀行，授信資金將用於支持國際開發商投入綠色投資。GIP首輪募資為5.1億美元，預計取得國泰世華與相關投資人承諾後，累計承諾資本規模將推升至約8億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。