台新證 APP 上午又傳大規模當機！公司出面回應了

台新證券與元富證券合併後，交易系統屢傳當機、出Bug情況，日前才因系統問題爆出20億爭議款遭金管會關注與罰款。然而，台新證APP於21日一早再度爆發大規模當機，投資人反應庫存股、成交等功能異常，甚至有投資人在社群發文指出自己的帳戶被「重複扣款三次」。針對今日系統異常，台新證券於第一時間即啟動緊急應變機制，系統已約於上午10點恢復正常。

台新證券稍早於官網發布系統公告指出，目前各電子交易平台即時帳務（庫存）當日成交已恢復正常顯示，請客戶務必重新查詢確認委託單狀態。若先前有委託成交後，請務必確認成交回報或洽所屬營業員。

對於系統異常造成客戶不便，台新證券也深表歉意，並允諾確保客戶的資產不因系統異常而受影響，並將持續強化系統穩定，傾力維護客戶權益。

回顧台新證券在4月14日時才爆出大規模當機與多筆交易異常，經公司盤查後，整體申報錯帳筆數約9,321筆，申報錯帳金額達新台幣20.11億元。對此金管會示，將待證交所完成實地查核後依違失情節評估處分，若涉及內控缺失，最重可處600萬元罰鍰，並要求提出改善計畫。