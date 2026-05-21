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臺銀全行環保健行活動 凌忠嫄號召主管共同參與

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

臺灣銀行於16日在北投區關渡山親山步道舉辦全行環保健行活動，鼓勵員工及眷屬們，一同親近山林走向戶外、擁抱自然，以舒展身心，同時以隨手做環保的淨山行動，向大眾展現臺灣銀行維護環境的決心。

臺銀表示，本次活動獲得在職員工、退休人員及眷屬們熱情的支持，參與人數將近兩千人，並由董事長凌忠嫄號召主管共同參與。淨山健行活動沿著臺北藝術大學後山的關渡親山步道而行。參加健行的臺銀同仁及眷屬們，仍不忘沿路撿拾垃圾，踐履「親山淨山－垃圾帶下山」的任務，以實際行動愛護山林。

臺灣銀行為鼓勵同仁及眷屬走出戶外親近大自然，紓解身心壓力，同時體現維護好山好水的環保意識，並培養運動的習慣，多年來皆在5月20日行慶期間舉辦親山健行活動，除了提供同仁們益於身心的休閒活動，也善盡環境維護，落實永續環保的企業社會責任。

臺灣銀行 臺銀

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