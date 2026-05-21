台新證APP再度出包！公司緊急搶修：已恢復正常、請確認委託單狀態

台新證券與元富證券合併後，交易系統屢傳當機、出Bug情況，日前才因為系統問題爆出20億爭議款，事後也遭金管會關注、罰款，然而，台股21日大漲千點，市場交易熱絡之際，台新證券卻傳出下單系統當機災情，再度引發民怨。對此，台新證券表示，各電子交易平台即時帳務(庫存)當日成交已恢復正常顯示。

台新證券與元富證券4月6日合併後，台新證券已經出包3次，申報錯帳金額達新台幣20.11億元。金管會表示，等證交所完成實地查核報告後，將視缺失狀況依證交法可開罰新台幣30萬元到600萬元罰鍰，也會請業者提出短中長期改善措施，確保不會再發生。

而21日再度傳出下單系統當機災情，公司方面稍早也在官網公告指出，各電子交易平台即時帳務(庫存)當日成交已恢復正常顯示，請用戶務必重新查詢確認委託單狀態，如有問題請洽所屬營業員。