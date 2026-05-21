AI、穩定幣重塑金融業 勤業眾信揭「資料治理」成勝負關鍵

AI與穩定幣正加速改變金融業樣貌。勤業眾信21日發布《2026年銀行業及資本市場展望》報告指出，隨著穩定幣逐步走向制度化、AI應用從單點導入邁向大規模落地，銀行業的競爭焦點也正在改變，未來不再只是比產品、通路或服務速度，而是比誰能掌握支付生態角色、資料治理能力與整體風險控管能力。

勤業眾信銀行與資本市場產業負責人劉曉軒表示，銀行業目前正同時面臨多項重大轉變。首先，穩定幣發展正在重新定義資金流動方式，另一方面，AI技術也逐步從概念與試驗階段，走向全面AI賦能的營運模式。在這樣的環境下，金融機構必須重新思考自己在支付生態中的定位，同時強化資料治理、資安架構與AI應用能力，才能兼顧效率與風險控管，建立長期競爭力。

報告指出，穩定幣已不再只是加密貨幣市場中的邊緣工具，而是正式進入全球金融監理與制度討論核心。目前美國《GENIUS Act》與歐盟MiCA法規，都已開始針對支付型穩定幣建立完整監理架構，從過去偏重洗錢防制，進一步提升到金融穩定與金融健全層次，明確規範穩定幣發行資格、儲備資產管理與合規要求，避免對傳統銀行存款造成衝擊。

此外，近年銀行業也開始高度關注「存款代幣（Tokenized Deposits）」發展。勤業眾信分析，與多由非銀行機構發行的支付型穩定幣不同，存款代幣本質上仍屬於銀行存款的一部分，因此仍可維持既有監理架構與資本、流動性管理基礎，同時透過區塊鏈或分散式帳本技術，提高支付、清算與資金調度效率。

對銀行而言，存款代幣也被視為因應穩定幣競爭的重要方向。由於市場擔心穩定幣可能導致傳統銀行存款外流，因此存款代幣被認為能兼顧創新與監理要求，成為銀行數位金融布局的重要延伸。

勤業眾信也指出，隨著穩定幣與存款代幣逐步制度化，銀行未來在數位金融生態中的角色將更加多元，包括擔任數位資產託管機構、穩定幣儲備資產管理機構，或提供法幣與數位資產之間的兌換及清算服務等。銀行若想在未來支付與數位資產市場占有一席之地，勢必要加快數位基礎設施建設，並透過策略合作切入新興生態系。

除了支付革命，AI也成為銀行業下一波競爭關鍵。報告指出，過去金融機構雖持續投入AI與數位科技，但多數仍停留在單一部門或局部應用階段，尚未真正建立跨部門、具治理能力的AI架構。

隨著金融專用大型語言模型（FinLLM）與AI代理人（Agentic AI）逐漸受到市場關注，銀行也必須檢視自身資料基礎是否足夠成熟。勤業眾信認為，若AI無法建立在準確、即時、完整且可追溯的資料環境上，不僅難以穩定運作，甚至可能放大營運與法遵風險。

因此，資料治理、資安控管與模型管理能力，已成為銀行推動AI規模化的必要條件。金融業未來除了要利用AI提升營運效率，也必須同步將AI納入風險治理架構，以因應高科技詐欺與金融犯罪等新興挑戰。

勤業眾信表示，在穩定幣制度化與AI規模化趨勢下，銀行業正重新檢視自身在金融服務體系中的定位。未來誰能建立完整資料治理能力與資安防線，誰就有機會在數位金融時代掌握主導權，而台灣銀行業後續如何布局支付角色與數位能力，也將成為市場關注焦點。