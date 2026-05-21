富邦產攜手台灣大與 Gogolook 推出全新防詐數位繪本

詐騙手法不斷翻新，受害族群年齡層逐漸擴大，富邦產險推出全新防詐數位繪本《萬事保研究所-金融防詐小教室：防詐邦手篇》，攜手台灣大哥大及Gogolook，以繪本方式呈現專業防詐知識及方法，強化民眾金融防詐觀念及意識。

富邦產今年前4月簽單保費收入276.2億元，年增8.5%，市占25.5排名仍為業界龍頭。

富邦產險表示，詐騙手法不斷翻新，不論是一般民眾、孩童或家長，對於詐騙樣態與風險辨識皆有學習需求。此次推出的防詐繪本，透過遭遇詐騙的故事情境，期待引導民眾認識常見的手機來電、簡訊及網站詐騙手法，並藉由角色互動與貼近日常生活的案例，協助其掌握防詐重點，培養辨識風險的能力，進而降低受騙機率。

除傳遞詐騙辨識觀念外，民眾可透過下載防詐App，如Gogolook「Whoscall」以及台灣大「反詐戰警」，協助辨識來電真偽、檢測簡訊內容是否包含詐騙訊息或可疑網址，也能檢測個人資料是否有外洩風險，落實個資防護。同時，也可透過App回報疑似詐騙號碼，強化全民防詐防線，為所有使用者提供更全面的守護，成為民眾可靠的防詐好「邦手」。