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30年美債破5%慘了？ 國泰投信：債不是不能買 是不能買錯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近期美國通膨數據再度升溫，CPI與PPI雙雙高於市場預期，推升美債殖利率全面走升，30年期美債殖利率一度突破5.1%，讓不少曾在長天期美債投資中受傷的投資人，對債券市場再度卻步。國泰環球策略收益債券基金預計於6月15日展開募集，經理人蔡宗岸表示，「債不是不能買，是不能買錯」，高利率環境代表收益基礎仍具吸引力，有利投資人透過債券資產掌握鎖息機會；過往投資人想到債券，往往只想到長天期美債，但其實債券種類多元，從投資等級債、新興市場債、非投資等級債、證券化商品到可轉債，皆具備不同收益與風險特性，可透過靈活配置五大債種，掌握不同市場情境下的債市輪動機會。

國泰環球策略收益債券基金經理人蔡宗岸表示，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）上任後，市場擔憂量化緊縮政策可能進一步壓抑債券買盤，加上通膨黏著性升高，Fed短期內降息空間受限，使利率波動延續高檔震盪。另一方面，美伊談判仍陷僵局，地緣政治風險推升油價波動，也讓通膨降溫路徑增添變數。若能源價格維持高檔，恐使Fed更難快速轉向降息，進一步加劇長天期債券價格波動。

蔡宗岸指出，對債券投資而言，高利率並非全然不利，真正需要留意的是債券資產對利率變動的敏感度，以及收益來源是否過度集中。尤其在股市高檔震盪、評價波動加劇的環境下，債券仍是資產配置中不可或缺的一環；在利率與通膨不確定性偏高的環境下，債券配置更應從單一長天期美債思維，轉向多元收益來源、信用品質與存續期間的搭配，避免投資組合過度受單一市場起伏牽動，不把雞蛋放在同個籃子裡，讓資產配置在全球政經變動中更具承受波動的能力。

在產業趨勢方面，AI與科技資本支出持續擴張，帶動可轉債市場結構轉變。蔡宗岸表示，科技成長動能不僅推升相關產業資金需求，也讓兼具債息與股市上漲參與潛力的可轉債，成為債券配置中具彈性的工具之一。非投資等級債則可聚焦BB至B級信用，透過產業趨勢判斷，尋找體質較佳、具升評、併購或結構性成長機會的發行人。在資源需求與科技發展同步推動下，部分產業正進入結構轉變期，可轉債與非投等債也有機會從單純收益工具，進一步延伸成參與企業成長與產業輪動的配置選項。

展望後市，蔡宗岸表示，現階段美國經濟並無出現明顯衰退訊號，就業市場與企業獲利仍具韌性，短天期非投資等級債因存續期間較短，對利率波動敏感度相對有限，且在高利率環境下仍可提供具吸引力的收益水準，具備相對配置價值。不過，考量通膨黏著、Fed政策路徑與地緣政治風險仍可能牽動市場波動，債市布局仍不宜過度集中單一債種。預計於6月開募的主動式的國泰環球策略收益債券基金透過國泰自主研發的總經周期模型靈活配置多元債種，並搭配主動調整存續期間及經理人專業選券能力，避免投資人將債券投資單押於長天期美債，在追求收益機會的同時，保留因應市場變化的調整彈性，作為參與債市收益機會的核心配置工具。

債券 通膨 降息

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