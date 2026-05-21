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泰安產前4月簽單保費收入年增近2成 這類產品動能強

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

今年前4月簽單保費收入年增排名第一的泰安產物保險，保費收入年增近2成，其中在商業火險和健康險的動能相當強勁。泰安產險今年前4月營收表現也可圈可點，前4月營收為60.76億元，年增高達41%。

泰安產險表示，商業火險主要受惠於既有業務穩定成長，並因部分客戶保險需求規劃調整而帶動保費收入增加；健康險成長主要源自旅平險專案中的海外突發疾病保障需求增加所致，泰安產險「新樂暢遊」提供國內旅平險最高保額500萬元，海外旅平險最高1,200萬元保障。針對海外意外傷害事故提供醫療單據實支實付的醫療補償，而國人最重視的「海外突發疾病」提供最高180萬元保障，另「法定傳染病」也屬補償範圍，旅途中常遇的腸胃炎、新冠肺炎、流感併發重症與新型A流感等皆屬理賠項目。

另外，依照旅遊不同地設有差異化保額：一般地區提供最高180萬元，日本最高270萬元，美加地區則高達540萬元。「新樂暢遊」專案亦提供最高300萬元「海外緊急救援費用」，保障項目包括搜救、醫療轉送、住院轉診等；本專案也涵蓋班機延誤、行李延誤/遺失，以及旅程取消/變更等損失補償，確保旅遊計畫生變，降低財物損失。

營收 旅平險

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