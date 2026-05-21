快訊

0至18歲月領5000元…麗嬰房狂飆第4根漲停！2底氣：少子化津貼僅配角

華航機隊／我贈史國專機從哪來 細說A340美麗與哀愁

MLB／大谷翔平久違二刀流出擊 首局首打席首球就開轟

聽新聞
0:00 / 0:00

台股4月大漲！定期定額月減5億元 這投信逆勢增加14.5億元扣款奪冠

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
2026年4月基金定期定額金額前十大排行。(資料來源：投信投顧公會)
2026年4月基金定期定額金額前十大排行。(資料來源：投信投顧公會)

台股4月加權指數大漲7,203.64點，但根據投信投顧公會最新數據顯示，2026年4月定期定額扣款金額相較3月減少超過5億元，即使如此，統一投信4月定期定額金額仍逆勢成長，以14.5億元位居單月定期定額扣款榜首。

統計2026年4月，全投信市場定期定額的扣款總額為65.17億元，相較3月的70.49億元減少逾5億元。其中，統一投信不僅以14.5億元的單月扣款金額，續創公司新高表現外，4月定期定額月增額更達0.86億元，而且今年1月、3月之定期定額金額扣款金額皆位居同業冠軍，分別為11.69億元、13.64億元，深受長線投資人青睞。

統一投信表示，無論偏好哪個市場，投資人都可視個人偏好與風險承受程度，深耕台灣市場的投資人，若希望重點布局科技產業，可考慮鎖定統一奔騰基金；偏好掌握台股核心動能者，則可選擇統一台灣動力基金與統一全天候基金，緊貼市場主流趨勢；若放眼全球科技發展的投資人，亦可透過統一全球新科技基金掌握下一波創新浪潮；看好亞洲長期成長潛力的投資人，則可透過統一新亞洲科技能源基金，同時切入科技與能源雙主軸。

統一投信即日起至8月31日止，推出全系列基金定期定額及日日扣零手續費優惠活動。投資人於優惠期間申購全系列基金，最低扣款門檻僅2,000元，即可享該筆扣款基金終身零手續費。另，透過網路申購「動能循環投資法」的母基金亦享零手續費。

台股 統一投信 統一

延伸閱讀

台股基金人氣旺 4月定期定額人數創高 元大經貿扣款月增金額最多

0050定期定額戶數衝破100萬！單月穩定吸金逾百億 政策放寬市值型ETF迎大利多

00403A掛牌溢價率逾5% 證交所研議溢價調節強化機制

亞股商品 績效亮眼

相關新聞

新台幣開盤升3.3分 為31.61元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.61元開盤，升3.3分

國票金改選 公股實力大增 徵求委託書拿下9%股權

國票金將於5月29日舉行股東大會並改選董事，立法院財委會昨（20）日不少立委皆關切國票金控改選情況及後續人事布局。其中，財政部長莊翠雲透露，泛公股徵求委託書約取得9%股權，若公股金融事業取得經營主導權，將會秉持強化公司治理、提升營運績效，並確保投資效益及維護股東權益。

國泰世華銀綠色金融 報捷

國泰世華銀行昨（20）日宣布參與由永續發展基礎設施債務融資公司Pentagreen Capital管理的「綠色投資夥伴」（Green Investments Partnership, GIP）第二輪募資案，成為首家與GIP合作的台資銀行，授信資金將用於支持國際開發商投入綠色投資。GIP首輪募資為5.1億美元，預計取得國泰世華與相關投資人承諾後，累計承諾資本規模將推升至約8億美元。

玉山推永續牧場賦能專案

玉山銀行攜手慕渴公司（下稱鮮乳坊）推動「永續牧場賦能專案」，聚焦「酪農人才培育」及「責任乳品生產」兩大面向，整合金融資源與畜牧專業，守護動物福祉並支持在地酪農產業發展。期望補足人才斷層、提升生產標準，促進產業鏈永續發展，成為推動社會共好的重要能量。

元大壽推動成長陪伴列車

面對弱勢學童在成長與學習資源上的落差，企業積極投入社會關懷行列。根據衛福部2026年統計資料顯示，國內18歲以下弱勢學童已超過7萬人，許多孩子在求學過程中，不僅面臨課業壓力，更承受家庭資源不足帶來的挑戰。對此，元大人壽持續推動「元大成長陪伴列車」公益活動，攜手社會各界募集愛心資源，希望以實際行動陪伴弱勢孩子穩健成長。

國泰金調查 台股未來半年不看淡

股市5月連日創高，國泰金控昨（20）日公布5月國民經濟信心調查顯示，因美伊戰爭進入談判期，並在AI發展帶動下，民眾對股市樂觀指數上升至45.5，風險偏好指數也升至34.4，同創史上新高，逾六成民眾預期未來半年台股會再上漲，且有高達48%的民眾有意願持續持有股票，參加今年第2、3季上市櫃公司的除權息，遠高於去年的37%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。