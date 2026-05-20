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壽險業1.8兆獲利 五年後分攤入帳

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北報導

在新制會計準則之下，看一家壽險公司的獲利能力已不再只是比較新契約保費收入，而是「未來獲利寶庫」的CSM（合約服務邊際，即保單利潤）續航力，截至今年第1季底，國內整體壽險業者有逾1.8兆元的未來獲利寶庫分攤釋放在五年後，其中六大壽險業者就占了1.5兆元，若以目前的獲利釋放率推估，六大壽險多半已儲備未來15至20年的獲利糧食。

整體壽險業的「未來獲利寶庫」（CSM）逾2.5兆元，其中約超過七成都是分攤在五年以上的長期區間，根據六大壽險的首季財報觀察攤提在超過五年以上的未來獲利寶庫，國泰人壽約有3,838.6億元、富邦人壽3,052.9億元、南山人壽3,081.1億元、新光人壽1,988.7億元、凱基人壽1,732.3億元，及台灣人壽1,392.6億元。

壽險業 國泰人壽 富邦人壽

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