壽險業1.8兆獲利 五年後分攤入帳

股市5月連日創高，國泰金控昨（20）日公布5月國民經濟信心調查顯示，因美伊戰爭進入談判期，並在AI發展帶動下，民眾對股市樂觀指數上升至45.5，風險偏好指數也升至34.4，同創史上新高，逾六成民眾預期未來半年台股會再上漲，且有高達48%的民眾有意願持續持有股票，參加今年第2、3季上市櫃公司的除權息，遠高於去年的37%。

2026-05-21 01:48