壽險業Q1保單利潤大增 累計總額達2.5兆 六大業者占近八成

台灣壽險業正式邁入IFRS 17新制時代，被會計師視為壽險業「未來長期獲利寶庫」的合約服務邊際（CSM，即保單利潤）成績單出爐。首季全體壽險業新契約CSM增加1,137.2億元，累計總額更高達2兆5,723億元，其中六大壽險占比近八成，顯示大型壽險公司仍掌握主要長年期保單市場。

20家壽險正式開帳後的首季CSM累計總額高達2兆5723億元，這筆龐大資產，本質上就是保險公司已穩賺在手、未來將隨著時間逐年釋放變為實質營收的「獲利金庫」。其中六大壽險合計就超過2兆元，占整體市場近八成，顯示大型壽險公司仍掌握主要長年期保單市場。

觀察這座2.5兆元的寶庫分布，國泰人壽以5,361.1億元拔得頭籌（含越南子公司），富邦人壽以4,275億元緊追在後；南山人壽則以3,813.4億元位居第三；第四至第六名依序為新光人壽的2,802.6億元、凱基人壽2,408.6億元、台灣人壽1,721.8億元。

若觀察第1季新契約保費CSM增額，全體壽險業增加1,137.2億元，以國泰人壽增加272.7億元最多（含越南子公司新契約CSM約2億元），富邦人壽增加190.6億元居次，新光人壽富則增加177.1億元為第三。

若從季增率觀察，新光人壽季增率超過7%，在六大壽險中成長最為吸睛；中小型及外商壽險方面，法巴人壽季增逾20%為所有壽險第一，全球人壽與合庫人壽季增皆超過8%。