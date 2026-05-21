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央行不排除上修CPI增幅 利率走向 下月說分明

經濟日報／ 記者任珮云葉佳華／台北報導
中央銀行副總裁嚴宗大昨（20）日表示，若國際原油價格持續攀升，不排除再度上修今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值。 聯合報系資料照
中央銀行副總裁嚴宗大昨（20）日表示，若國際原油價格持續攀升，不排除再度上修今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值。 聯合報系資料照

中東地緣政治風險升溫，國際油價波動加劇，市場對通膨憂慮升高。中央銀行副總裁嚴宗大昨（20）日表示，若國際原油價格持續攀升，不排除再度上修今年消費者物價指數（CPI）年增率預測值；外界關注央行是否將升息，嚴宗大：「6月中旬理監事會後統一對外說明。」

嚴宗大昨日在財委會進行預算審查並備質詢，他透露，央行近期確實觀察到能源價格帶動通膨預期上修現象，若國際原油價格持續攀升，不排除再上修今年CPI年增率預測值，最新評估結果預計6月理監事會後對外公布。

央行官員看利率
央行官員看利率

外界關注央行是否升息，嚴宗大僅表示，央行貨幣政策將綜合考量國內外經濟成長、金融市場穩定及通膨情勢等因素，相關政策方向與評估結果，將於6月中旬理監事會後對外說明。身為央行理事的兆豐金控董事長董瑞斌昨日出席兆豐票券50周年活動時表示，美元目前還不是調降利率的時候，因為通膨壓力大，聯準會甚至有升息可能性。

國民黨立委顏寬恒昨日質詢時指出，市場原先預期美國聯準會今年啟動降息，但受能源價格與通膨升溫影響，降息預期明顯降溫。雖然主計總處公布4月CPI年增率為1.74%，仍低於2%通膨警戒線，但單月漲幅偏高，若中東戰事進一步推升油價，恐加深國內市場通膨預期心理。

對此，嚴宗大表示，央行今年3月理監事會後原預估全年CPI年增率為1.8%，當時重要假設之一是布蘭特原油全年平均價格約每桶85美元。若未來國際油價持續向上攀升，勢將對物價形成更大壓力，央行也將重新檢視全年通膨走勢與預測數值。

嚴宗大指出，國內目前透過油價平穩機制減緩能源價格對民生物價衝擊，短期對通膨具一定緩衝效果，但若油價長時間維持高檔，相關機制抑制效果可能逐漸減弱，後續須密切觀察能源與原物料價格變化。

至於央行是否可能因通膨壓力採升息策略，嚴宗大並未正面回應，僅表示央行貨幣政策將綜合考量國內外經濟成長、金融市場穩定及通膨情勢等因素，將於6月中旬理監事會後對外說明。

央行 中央銀行 通膨

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