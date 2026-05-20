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獨／六大壽險鎖利上看20年 逾1.5兆元5年後逐步入帳

經濟日報／ 記者黃于庭戴玉翔／台北即時報導
新制會計準則之下，看一家壽險公司的獲利能力已不再只是比較新契約保費收入，而是「未來獲利寶庫」的CSM（合約服務邊際）續航力。聯合報系資料照
新制會計準則之下，看一家壽險公司的獲利能力已不再只是比較新契約保費收入，而是「未來獲利寶庫」的CSM（合約服務邊際）續航力。聯合報系資料照

在新制會計準則之下，看一家壽險公司的獲利能力已不再只是比較新契約保費收入，而是「未來獲利寶庫」的CSM（合約服務邊際）續航力，截至今年第1季底，國內整體壽險業者有逾1.8兆元的未來獲利寶庫分攤釋放在5年後，其中六大壽險業者就占了1.5兆元，若以目前的獲利釋放率推估，六大壽險多半已儲備未來15～20年的獲利糧食。

整體壽險業的「未來獲利寶庫」（CSM）逾2.5兆元，其中約超過七成都是分攤在5年以上的長期區間，根據六大壽險的首季財報觀察攤提在超過5年以上的未來獲利寶庫，國泰人壽約有3,838.67億元、富邦人壽3,052.99億元、南山人壽3,081.1億元、新光人壽1,988.72億元、凱基人壽1,732.38億元，以及台灣人壽1,392.64億元。

進一步觀察未來獲利寶庫可攤提的年限，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽和凱基人壽可攤提未來逾16年、逾15年、近15年和逾16年的利潤進帳，約有70％～72%都在超過5年後才會攤提進損益表，而主攻保障型商品的南山人壽和台灣人壽甚至高達80%以上的比例鎖利於長線，可攤提未來逾23年的獲利，顯示六大壽險公司已預先築起一道數十年的高聳獲利護城河。

相反地，部分中小型業者的攤提年限較短，如友邦人壽、安聯人壽和法巴人壽等都在10年以下，影響未來獲利寶庫進帳時間的主因與壽險業者的主力商品高度相關。

壽險業者指出，攤提較多在長年期代表業者在傳統型終身壽險、長照險、重大疾病險等長期保障型商品的布局較深，此類保單保障期長達20、30年，依照契約存續期間分攤，能建立穩定獲利基礎；攤提較多在中短期的商品則像是短期儲蓄型商品、短期健康險和投資型保單等。

壽險業 國泰人壽 南山人壽

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